Per domenica 17 dicembre è atteso un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli con l’iniziativa “Natale in galleria”. Dalle ore 16.30, in via Giacomo Leopardi 9, Sognandovivo apre le sue porte per una collaborazione super con l’associazione Luci e Pietre e con il Team F.A. Academy.

Sarà un Natale sensoriale con l’artista Alessandro Delsere che aiuterà tutti a scoprire l’arte attraverso attività ludiche, dinamiche, interattive che coinvolgeranno tutta la famiglia.

La collaborazione tra Sognandovivo, l’associazione Luci e Pietre e il Team F.A. Academy è nata dalla curiosità dei bambini in un incontro casuale con Alessandro Delsere.

Dopo l’appuntamento di domenica il Team F.A. Academy dà poi appuntamento per venerdì 22 dicembre, dalle ore 20, al palasport comunale “Albino Ciarapica”. I ragazzi del team si esibiranno nel saggio di fine anno alla presenza di un ospite d’eccezione: Lorenzo Brock.