“Sorrisi per l’Etiopia” pronta a inaugurare due nuove aule nella scuola di Lenda

I volontari dell’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” sono pronti a compiere un nuovo viaggio della solidarietà nella terra che da tanti anni ormai li vede in prima linea a sostegno di tantissimi bambini poveri e delle loro famiglie nella regione etiope del Wolayta.

Il gruppo partirà il prossimo 10 febbraio e durante la permanenza in Etiopia avrà modo di inaugurare due nuove aule nel villaggio scolastico realizzato dall’associazione a Lenda in memoria di Alessio, Luca e Cristina.

La struttura è ormai pronta, dopo i lavori di ampliamento, ad accogliere altri bambini e a ospitare anche uno spazio per la biblioteca scolastica. Mancano però i banchi e “Sorrisi per l’Etiopia” si sta adoperando per il reperimento dei soldi necessari all’acquisto dei nuovi banchi.

A questo scopo l’associazione ha avviato tra gli amici e sostenitori una raccolta fondi cui tutti possono liberamente aderire con un semplice bonifico intestato a “Sorrisi per l’Etiopia”.

IBAN IT93C0306909606100000070882