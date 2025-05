Ida Kazcmarek, dopo 14 anni di presidenza, lascia la carica: il “grazie” di Federfarma

Giornata importante per i titolari delle farmacie della provincia di Macerata: si è infatti provveduto, in sede di assemblea, al rinnovo del consiglio direttivo di Federfarma Macerata per il prossimo triennio.

Il nuovo presidente è Giulio Casciotti di Porto Potenza Picena, lo affiancano come vice il dottor Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, segretario la dottoressa Ilenia Bambozzi di Montelupone e tesoriere Barbara Blasi di Corridonia. Completano il consiglio Roberta De Cristofaro di Valfornace, Francesco Rossi di Pioraco e Leonarda Signorello di Macerata.

Ida Kazcmarek, dopo 14 anni di presidenza, ha lasciato la carica per un necessario avvicendamento. A lei il presidente Regionale Marco Meconi ha rivolto parole di gratitudine ed apprezzamento dalla categoria: “La dottoressa Kazcmarek ha affrontato in questi lunghi anni, oltre ai grandi problemi arrecati dal terremoto e dal Covid, anche la trasformazione epocale del settore; si è impegnata con passione e capacità per far operare le farmacie di comunità della provincia di Macerata, ogni giorno, sempre più vicine alle esigenze dei cittadini , specie nelle aree interne della provincia, distanti dai poli ospedalieri” .