Nuoto e pallanuoto: sugli scudi gli atleti del Blugallery Team

Settore pallanotistico in festa in seno alla società settempedana del Blugallery Team. Il sodalizio presieduto da Gianluca Pecchia, infatti, ha accolto con «viva emozione e gioia – sottolinea il presidente – la notizia delle convocazioni in rappresentativa regionale di quattro nostri giocatori». Sono stati infatti convocati per il doppio allenamento collegiale della selezione marchigiana fissato a martedì 28 dicembre, per la categoria Under 16 Elia Sciapichetti, classe 2006, e per la categoria Under 14 Paolo Calamante ed Enrico Anibaldi, entrambi classe 2008, e Riccardo Pontoni, nato nel 2009. L’allenamento con la rappresentativa regionale servirà ai tecnici in vista della diramazione delle convocazioni per l’amichevole del 6 gennaio con la selezione abruzzese. «I nostri tecnici – conclude il presidente Pecchia – sono soddisfatti per questo risultato che evidenzia ancora una volta il buon lavoro svolto dal Blugallery Team».

Pallanuoto U16: Elia Sciapichetti in rappresentativa Gli U14 in rappresentativa



Intanto, sabato scorso, alla piscina di San Severino, si è disputato il confronto Under 16 con la Pallanuoto Tolentino. Partita molto combattuta nel primo tempo, con gli ospiti che chiudono la frazione in vantaggio per 2-1. Nel secondo e terzo quarto i settempedani “escono” dalla partita e subiscono un parziale di 3-9 che non lascia scampo ai padroni di casa. L’ultimo tempo serve solo per le rotazioni, alla fine il punteggio è di 7-15. Ottima la prova del portiere del Blugallery Team Federico Barboni, che riesce a neutralizzare due rigori e all’ultimo assalto ad andare addirittura in rete. A distanza di 24 ore il derby si è ripetuto, stavolta di scena gli Under 18. I padroni di casa, allenati da Giannicola Pontoni, partono male e chiudono il primo quarto sotto di ben tre reti. In avvio di secondo tempo i settempedani tirano fuori l’orgoglio ed in due minuti riportano la partita in parità. Gli ospiti però non ne risentono psicologicamente ed anzi scattano di nuovo, portandosi sul 6-3 a metà gara. Il terzo tempo è quello decisivo, nelle file locali subentrano stanchezza e scarsa lucidità, con giocatori fuori per tre falli ed un rigore sbagliato che consentono ai cremisi di portarsi all’ultimo quarto avanti di 5 (5-10). L’ultima frazione diventa così ininfluente. Alla fine gli ospiti si impongono per 14-7. Nota positiva per il Blugallery Team l’esordio di Riccardo Pontoni, classe 2009.

La formazione U18 di pallanuoto



Anche i nuotatori del Blugallery Team sono finiti sugli scudi alle recenti competizioni cui hanno preso parte. Domenica 28 novembre, all’8° Trofeo Città di Fermo, gara riservata alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, la spedizione settempedana era composta da: Mattia Apollonio, Chiara Borgogna, Giacomo Cantarini, Mishel Dhamo, Tommaso Forconi, Vanessa Leonori, Hailie Medei e Giacomo Renzi. Cantarini ha centrato un oro nei 50 metri stile libero e una medaglia di bronzo nei 50 metri dorso. Forconi ha chiuso al terzo posto nei 50metri rana, imitato dalla Medei Hailie, ottima ranista anche lei. Si sono anche contati svariati piazzamenti dei settempedani tra le prime 10 posizioni, utili per ottenere un punteggio di pregio per la classifica a squadre. Al termine, infatti, i ragazzi di Michele Bastari hanno chiuso in una buona 11^ posizione nella graduatoria per team. «È una squadra giovane, la nostra – ha commentato coach Bastari – ma di buone prospettive». Domenica scorsa, 5 dicembre, in un’altra gara valida come qualificazione ai Campionati regionali, gli stessi partecipanti alla manifestazione fermana hanno concesso il bis in fatto di buone prestazioni, con ottimi risultati individuali e molte qualifiche ottenute. Su tutte spicca quella di Giacomo Cantarini, capace di strappare il prestigioso pass per i Criteria nazionali giovanili 2022 (ex Campionati italiani invernali di categoria) nella gara dei 50 stile libero.