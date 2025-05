Schianto fra auto e moto sulla “variante” della strada Septempedana

Schianto, poco dopo le ore 12 di sabato scorso, all’altezza del distributore di carburanti Q8 lungo la “variante” della “Septempedana”.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito, una Volkswagen Polo, condotta da una giovane neopatentata del posto, è entrata in collisione con una moto Kawasaki Versys. Alla guida della motocicletta si trovava un uomo di cinquant’anni residente a Castelraimondo.

A causa del violento impatto, il motociclista è stato disarcionato dalla sua moto, che è rimasta pericolosamente in bilico tra le lamiere dell’autovettura e l’asfalto. L’uomo è finito a terra, riportando fortunatamente lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Si può parlare di un vero e proprio “miracolo” considerando la dinamica dell’incidente. Il cinquantenne è stato immediatamente soccorso dal personale di un’ambulanza e successivamente trasferito all’ospedale di Camerino per ulteriori accertamenti medici.

La Polizia locale sta svolgendo le indagini necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.