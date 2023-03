Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata della donna, la facciata del municipio di San Severino si colora di giallo per esprimere solidarietà alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani e condannare le azioni sproporzionate e violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente in nome della democrazia e della libertà.

In questo modo l’Amministrazione comunale settempedana intende aderire a un’iniziativa dell’Anci, l’Associazione naizonale dei Comuni italiani, che intende denunciare la condizione delle popolazioni e, maggiormente delle donne afgane e iraniane, alle quali i regimi hanno imposto una serie di divieti che di fatto annullano qualsiasi possibilità di vita fuori dalle mura domestiche anche usando la repressione violenta sfociata in esecuzioni capitali.

“Oggi più che mai, a partire dalle comunità locali, siamo impegnati in prima linea nell’accoglienza e nell’aiuto di coloro che fuggono dai regimi oppressivi, dalla violenza e dalle persecuzioni e tocchiamo con mano la sofferenza e l’ingiustizia che ci viene testimoniata direttamente e, nell’accogliere, stiamo promuovendo azioni dirette di solidarietà e di rispetto dei diritti umani. Ma ciò non basta – spiega, in una nota a supporto dell’iniziativa Maria Terranova, vicepresidente Anci delegata alle pari opportuntià, che sottolinea -. Noi tutti e le nostre comunità ci interroghiamo, ogni giorno, su come non restare indifferenti di fronte a tali avvenimenti. Illuminare con un fascio di luce Gialla un monumento significativo vuole per questo essere un elemento visivo che darà risalto a tutte le iniziative che Anci sta portando avanti insieme alle realtà locali”.