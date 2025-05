Mister Giorgio Masciani e il vice Dennj Elisei lasciano la panchina del Serralta

A pochi giorni dalla conquista della permanenza nel girone F di Seconda categoria, che ha sancito la bella stagione del Serralta che da neopromosso ha centrato un obiettivo importante e non facile, due degli artefici dell’impresa hanno deciso di lasciare la società gialloblù. Mister Giorgio Masciani e il vice Dennj Elisei, infatti, hanno rassegnato le dimissioni e dunque non saranno più alla guida della squadra nella prossima stagione.

Per l’addio ai colori gialloblù, i due allenatori hanno voluto rilasciare insieme queste parole: “E’ arrivato il momento di salutare. Questa decisione è stata presa negli ultimi giorni ed abbiamo voluto attendere la fine del campionato ed il raggiungimento della salvezza per renderla pubblica. Sono stati due anni straordinari per tanti aspetti, fra i quali l’aver conosciuto una grande società che rispecchia e segue i nostri stessi valori: lealtà e passione per il calcio. Il primo ringraziamento per cui va al Serralta ed alla dirigenza che ci ha dimostrato fiducia dal primo all’ultimo giorno in cui siamo stati insieme. Il percorso è stato intenso, bello, avvincente, emozionante e pieno di soddisfazioni. Non sono mancate le difficoltà, come è normale che sia, ma le abbiamo superate insieme con impegno, unione e determinazione. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno sostenuto, supportato, ascoltato e capito, dandoci fiducia e seguendoci fino in fondo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile fare bene ed ottenere risultati importanti. Infine rivolgiamo un enorme in bocca al lupo al Serralta per il futuro”.

Masciani e Elisei ora sono pronti per intraprendere una nuova esperienza, desiderosi di rimettersi in gioco in un’altra realtà e restano in attesa che qualcuno possa offrirgli una possibilità per confermare quanto di buono sono riusciti a fare nelle ultime due annate sulla panchina del Serralta.