Pieroni, Moscatelli e Stura ricevuti dall’ambasciatore italiano a Copenaghen

Tonino Pieroni, partito in bici alla volta di Capo Nord, è giunto in Danimarca e qui è stato ricevuto, assieme al capo delegazione dell’impresa Marco Moscatelli, che ha organizzato nei minimi dettagli il viaggio, e al responsabile della logistica, Lorenzo Stura, presso l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen dall’ambasciatore Stefania Rosini in persona. Era presente anche una delegazione della Camera di Commercio italiana a Copenaghen, assieme ad alcuni studenti italiani presso l’Università della capitale danese, e alla funzionaria dell’ambasciata, Mariangela Sconziano. Per l’occasione è intervenuto pure il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

L’incontro odierno è stato organizzato grazie anche alla collaborazione preziosa di Salvador Miguel Porcaro, Consigliere dell’Ambasciata del Sovrano militare Ordine di Malta nella Repubblica di Cuba.

Un momento da ricordare per tutti i presenti nel nome di un’impresa come quella di Tonino Pieroni che sta promuovendo le Marche nei Paesi europei che attraversa in bicicletta: dopo Austria e Germania, ora è appunto il turno della Danimarca. Una vetrina eccezionale per il nostro territorio, che sta suscitando grande interesse nelle persone che Pieroni incontra lungo il percorso, che prendono informazioni su bellezze ed eventi a Camerino e nella regione.