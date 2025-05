Moto club settempedano pronto per il Campionato regionale e l’atteso ritorno della Coppa Mille Dollari

Grande fermento in casa del Moto club settempedano. I vertici del sodalizio, guidati dall’instancabile presidente Danilo Marasca, si sono riuniti alla presenza di soci, vecchie glorie e numerosi simpatizzanti, in vista di due appuntamenti cruciali che animeranno il crossodromo “San Pacifico”: la prova del Campionato regionale Marche – Abruzzo, il prossimo 25 maggio, e l’attesissimo ritorno della storica Coppa Mille Dollari, il 15 agosto.

All’incontro, svoltosi all’insegna della passione e della condivisione, ha partecipato anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.

La riunione ha permesso di fare il punto sull’organizzazione dei due importanti eventi e di rafforzare lo spirito di squadra che da sempre contraddistingue il Moto club.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri appassionati e al territorio due appuntamenti di tale portata – ha dichiarato il presidente Marasca -. Il lavoro di squadra, la dedizione dei nostri soci e il supporto delle vecchie glorie sono la linfa vitale che ci permette di raggiungere questi traguardi e di mantenere vivo un patrimonio sportivo e culturale che affonda le radici nella storia del motocross”.

Grande soddisfazione e massimo impegno a nome dell’Amministrazione locale sono stati espressi dall’assessore Paoloni.

La prima data da segnare in calendario è quella del 25 maggio, quando il crossodromo “San Pacifico” ospiterà una tappa del Campionato regionale Marche – Abruzzo. L’evento vedrà scendere in pista i grandi nomi del motocross, con gare spettacolari nelle classi Mx1 e Mx2 elite, fast ed expert, e nelle categorie 125 cc junior e senior. Non mancheranno le sfide avvincenti del Challeng Mx1, Mx2 e femminile, oltre alle emozionanti performance degli Mx1 e Mx2 over40 rider e al fascino intramontabile del Trofeo Epoca, che riporterà in auge moto e piloti che hanno scritto pagine importanti della disciplina.

Ma l’apice della stagione sarà senza dubbio il 15 agosto, con il grande ritorno della Coppa Mille Dollari. Una competizione che evoca ricordi gloriosi e che, nata nel 1965, ha fatto la storia del motocross mondiale, ospitando campioni del calibro di Joël Robert e Gaston Rahier. Questo evento, atteso da anni da tutti gli appassionati, non sarà solo una gara, ma una vera e propria celebrazione della tradizione motociclistica e della tenacia del Moto club settempedano nel difendere e valorizzare il proprio patrimonio. La sua riconferma nei calendari Fmi 2025 è un segnale forte della vitalità del movimento e dell’impegno del sodalizio di San Severino.

Il Moto club settempedano invita tutti gli appassionati, le famiglie e i curiosi a partecipare a questi eventi, che promettono emozioni e adrenalina, consolidando il ruolo del crossodromo “San Pacifico” come punto di riferimento per il motocross nel centro Italia.