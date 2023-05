Enrico Gasparrini, dirigente medico di Pediatria all’ospedale di Macerata, dove era anche responsabile della Unità operativa semplice di Neonatologia e follow up neonatale, lascia l’incarico per venire a occupare il posto di pediatra di libera scelta a San Severino.

Una novità che consente di riempire il vuoto che si è venuto a creare dal momento in cui è andata in pensione la dottoressa Floriana Pasquali Coluzzi. Vuoto al quale si è cercato di far fronte con assunzioni a tempo determinato – lo scorso 1° settembre si era insediata la pediatra Serena Cedraro – e “distribuendo” i bambini tra diverse professioniste del Distretto.