Insieme per la sicurezza stradale: domenica torna “La camminata per la vita”

Torna domenica 18 maggio “La camminata per la vita”, giunta alla sua terza edizione. Una manifestazione aperta a tutti e pensata per sensibilizzare soprattutto i giovani neopatentati sul tema della sicurezza stradale, promuovendo la guida come un’azione consapevole e responsabile.

L’evento, che si svolge lungo un percorso cittadino di circa sei chilometri, non è solo un’occasione per camminare insieme, ma anche un momento di riflessione, condiviso su un tema dolorosamente attuale: quello delle vittime della strada.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 8.30 in Piazza del Popolo, dove si procederà anche alla distribuzione delle magliette ufficiali.

La partenza è fissata per le ore 9. La camminata seguirà un itinerario che toccherà le seguenti vie e zone: Battisti, Matteotti, Mazzini, San Michele, Colotto e Taccoli, con arrivo al Piazzale Scuriatti. Tutto il percorso sarà chiuso al traffico e sorvegliato dalla scorta tecnica, in collaborazione con la Polizia locale, la Protezione civile, la Croce Rossa e il gruppo Agesci, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Durante il tragitto sono previste due soste di riflessione: la prima nel luogo dove dieci anni fa perse la vita Matteo in un tragico incidente, la seconda presso il Piazzale Scuriatti, dove si concluderà la camminata. Sono già pronte oltre 550 bottigliette d’acqua per chi avrà sete lungo il cammino.

La manifestazione si chiuderà simbolicamente con la celebrazione della messa da parte di don Donato alle ore 12 a Taccoli. Il ritorno sarà garantito dal servizio gratuito degli autobus della Contram, disponibile sia prima che dopo la funzione religiosa.

“Una camminata come simbolo di riflessione, sensibilità e speranza – dice il professor Gianmario Borri, promotore dell’iniziativa -. Passo dopo passo, per non dimenticare quello che è successo, ma anche per costruire un futuro più sicuro, insieme”.

Maria Cicconi