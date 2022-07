È uscito il bando per la creazione degli Uffici di prossimità, destinato a far nascere sul territorio regionale 30 uffici con la finalità di offrire una serie di servizi dove i cittadini possono ricevere gratuitamente, da personale qualificato, informazioni e chiarimenti su specifiche materie di competenza del giudice tutelare e accesso a servizi decentrati. Ci si potrà rivolgere a tali uffici per procedure di volontaria giurisdizione, tutela e curatela, amministratore di sostegno, rilascio di documenti per l’espatrio, accesso alla modulistica per l’accesso ai servizi della giustizia civile e penale, nei casi in cui non sussiste l’obbligo del patrocinio legale, in modo da semplificare l’espletamento dei servizi della giustizia.

I Comuni singoli o associati avranno tempo fino al 16 settembre per presentare le manifestazioni di interesse.

Maggiori dettagli al link del bando https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/5875 e info all’indirizzo entilocali@regione.marche.it.

Può essere un’opportunità per San Severino come capofila dell’Unione montana. Sarebbe anche un modo per riaffermare la propria leadership nell’alta valle del Potenza, dove centri vicini – come Treia e Castelraimondo – vogliono pian piano logorare.