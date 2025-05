Volley: la Sios Novavetro chiude la stagione con un successo casalingo che vale il 9° posto

La Sios Novavetro chiude il campionato con una vittoria casalinga (3-2) contro la formazione falconarese della Game T-Trade Group. I ragazzi di coach Pasquali, già sicuri della salvezza, ci tenevano a regalarsi – e a regalare ai propri sostenitori – un ultimo successo stagionale e così, pur firmando una prestazione altalenante, sono riusciti a spuntarla al termine di cinque parziali molto tirati, culminati in un tie break inevitabilmente molto combattuto. Per due volte in vantaggio nel conto dei set, infatti, la Sios Navavetro si è fatta rimontare dalla squadra ospite e il match ha scelto il suo “padrone” solo negli scambi conclusivi del quinto set. Alla fine applausi per la formazione gialloblu, che termina con onore il suo campionato di serie B, centrando il nono posto, grazie soprattutto all’ottimo girone di ritorno.

Ecco la classifica finale del girone E.

La Nef Re Salmone 65 punti, Sab Group Rubicone 61, Sir Its Umbria Academy 52, Paoloni Macerata 51, Pallavolo Sabini Ancona 50, Novavolley Loreto 48, Promopharma San Marino 45, Querzoli Volley Forlì 43, Sios Novavetro San Severino 31, Battistelli Real Bottega 29, Montorio Volley 26, Game T-Trade 24, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria Igea 5.

Il tabellino

3-2

Parziali: 25-22 (23′), 23-25 (30′), 25-18 (29′), 25-22 (30′), 15-13 (20′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L1), Tarquini (L2). All. Pasquali.

GAME T-TRADE GROUP FALCONARA: Gallenzi, Ionna, Gucciardi, Mengoni, Ricci, Greganti, Magini, Silvestrelli, Andreanelli, Sabbatini, Ausili, Ballante, Ravelli (L1), Recanati (L2). All. Giombini.

Arbitri: Pardo di Fonte Laurentina e Amarisse di Roma.