Bel colpo in ottica play off per la Settempeda che torna a vincere in casa superando il Montemilone Pollenza con il minimo scarto. Il definitivo 1-0 arriva a ripresa inoltrata sull’asse Dolciotti/Sfrappini (assist per il primo all’esordio assoluto e secondo gol consecutivo per il secondo) dopo che per tutto il primo tempo i biancorossi avevano avuto un pomeriggio complicato per merito di un Pollenza in forma e che ha giocato con coraggio e buona attitudine e che avrebbe meritato di andare al riposo in vantaggio. Settempeda che, invece, ha resistito, anche grazie ad un super Caracci, fino a crescere di rendimento (nei singoli e nel collettivo) dal 70’ in avanti tanto da creare, oltre alla rete decisiva, altre situazioni importanti (traversa compresa, seconda di giornata) con le quali ha legittimato i tre punti. Gara dunque dai due volti per i locali: male la prima metà; meglio nella seconda parte quando la squadra ha preso fiducie e coraggio usufruendo anche del cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) che ha fornito ottime risposte. Bottino pieno portato a casa che, come detto, vale molto nella corsa play off soprattutto perché la sesta in classifica (proprio il Montemilone) è stata ora spinta a nove lunghezze. Ora il campionato si ferma (tre settimane) per la pausa dedicata alle festività e alla ripresa fissata per il 7 gennaio ci sarà l’interessante sfida in trasferta sul campo dell’Appignanese, altra concorrente diretta per i play off.

La cronaca

Settempeda e Montemilone chiudono il 2022 con lo scontro diretto al Soverchia (tredicesima giornata) che mette in palio punti importanti nella corsa play off. Diverse le assenze in entrambe le formazioni(panchine con tanti giovani): i biancorossi non cambiano interpreti rispetto alla gara precedente, mentre gli ospiti devono rinunciare al portiere Piergiacomi. L’avvio di partita mostra un Pollenza subito sul pezzo, mentre la Settempeda sembra iniziare come spesso le accade in casa, ovvero un po’ distratta e sotto ritmo. Al 7’ il Montemilone si fa pericoloso con un destro del proprio capitano Marinangeli che viene deviato in tuffo da Caracci. Le punte pollentine, Rodriguez e Carboni, creano diversi grattacapi alla difesa locale, specie con Carboni. L’ex Appignanese al 14’ va al cross rasoterra che viene respinto in scivolata da Campilia. Dalla tribuna sembra che la palla vada a colpire più braccio che corpo (il rigore ci stava….), ma l’arbitro fa proseguire. Al 21’ scambio fra le punte del Montemilone con possibilità di tiro per carboni che scarica un destro potente che Caracci para in tuffo. Poco dopo lo stesso carboni sguscia in area e viene toccato sul braccio tanto da finire giù (caduta forse un po’ accentuata ma anche in questo caso restano i dubbi per un possibile penalty), ma l’arbitro fa ampi cenni di andare avanti. Al 26’ la prima concreta prova che anche la Settempeda è in campo. Punizione di Quadrini che Campilia va a deviare in acrobazia con palla sulla traversa. Alla mezzora il centrale Mengoni si fa vedere nell’area avversaria con un colpo di testa che chiama Caracci alla presa a terra. Al 35’ i locali si rendono insidiosi con un pallone che sfila verso il secondo palo dove Di Francesco può colpire da pochi passi, ma la sfera sbatte sul corpo di un difensore e finisce in corner. Prima del riposo ci prova Kheder sugli sviluppi di una palla inattiva, tentativo senza troppa convinzione e palla che viene fermata senza problemi da Monteverde. Equilibrio evidente ad inizio secondo tempo, ma è sempre il Montemilone a rendersi pericoloso come al 4’. Pregevole l’azione di prima che porta in area Properzi che lascia partire un rasoterra quasi perfetto, ma c’è Caracci che in tuffo compie un autentico “miracolo” andando a deviare con la punta delle dita per mettere in angolo. Mister Ruggeri decide di cambiare: fuori Rossi e dentro il debuttante Dolciotti che va a fare il trequartista nel nuovo assetto con il 4-2-3-1. Mossa tattica che gioverà parecchio ai biancorossi che iniziano un’altra prestazione, assai convincente. Prima però c’è un tentativo dalla distanza di Gonzales (ottima la sua prova) bloccato con sicurezza da Caracci. Il 25’ mostra la nuova veste della Settempeda. Dolciotti allarga di prima verso sinistra per Sfrappini che entra in area e lascia partire un destro potente che viene ribattuto dalla traversa. Al 27’ il match si sblocca. Dolciotti scambia sulla destra con Mariani e una volta in area dal fondo mette un preciso rasoterra sotto porta con Sfrappini abile a tagliare sul primo palo con un movimento da perfetto centravanti concluso con un tocco di prima con il destro che manda la palla in rete. Al 31’ il raddoppio sembra servito quando un tocco di un difensore consente a Di Francesco di presentarsi da solo davanti al portiere con tiro ribattuto con il corpo dall’estremo ospite. Al 33’ azione analoga con altro tocco di un difensore che serve Di Francesco che può andare verso la porta tutto solo, ma l’arbitro sbagliando ferma tutto sanzionando un fuorigioco evidentemente inesistente. Al 42’ Sfrappini strappa il pallone ad un difensore e va in area per concludere (c’era Dolciotti liberissimo in mezzo) trovando l’angolo. Dalla bandierina Quadrini trova la testa di Mariani che schiaccia in porta con Monteverde bravo a ribattere in tuffo. Si prosegue sulla sinistra con Dolciotti che va via in dribbling per poi crossare in mezzo dove Ulissi calcia di prima con il sinistro trovando la respinta di un avversario davanti alla linea. E’ in pratica l’ultima azione della partita che va agli archivi con il successo biancorosso dopo 3’ di recupero.

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTEMILONE 1-0

Rete: 72’ Sfrappini

Formazioni

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Rossi (57’ Dolciotti), Campilia, Latini, Quadrini, Silla, Ulissi, Di Francesco (79’ Lleshi), Sfrappini. A disp. Cardorani, Eugeni, Tabarretti, Broglia, Gega, Copani, Grenga. All. Ruggeri

MONTEMILONE POLLENZA: Monteverde, Paoloni (71’ Giampaoli), Gonzales, Marinangeli, Bonifazi, Mengoni, Pantanetti (10’ Tasselli, 82’ Tramannoni), Properzi (86’ Bartolini), Rodriguez, Carboni, Miconi (22’ Scarafia). A disp. Santinelli, Ricciardi, Roganti, Senigagliesi. All. Travaglini

Arbitro: Uncini di Jesi

Note: ammoniti Latini, Sfrappini, Mariani. Angoli: 6-6. Recupero: pt 2’, st 3’

Roberto Pellegrino