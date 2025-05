“Carlini-Orselli”: la Settempeda perde con la Castelfrettese, campione regionale juniores

Esordio amaro al torneo “Carlini-Orselli” per la Juniores della Settempeda che esce sconfitta (0-2) dalla sfida inaugurale del girone B contro la Castelfrettese.

La gara si è giocata al “Leonori”, dunque in casa dei giovani biancorossi di mister Sandro Foglia, che sono usciti dal campo battuti, ma solo nel punteggio, perché c’è un enorme rammarico per come è andata. Il campo infatti ha mostrato una Juniores tornata a casa a testa altissima.

Contro un rivale molto forte e capace di imporsi di recente a livello regionale, i ragazzi della Settempeda hanno dato il massimo, tirando fuori una prova degna di nota che avrebbe dovuto concludersi con un altro responso e sicuramente con qualcosa di positivo. Molto bene tutti i giocatori impiegati che hanno mostrato personalità, talento e indubbie doti. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio, alla pari tatticamente in cui chi ha avuto le occasioni più limpide per portarsi in vantaggio è stata la formazione di casa e per due volte: prima Boldrini, bel rasoterra dal limite sventato dal portiere, e poi Staffolani, sinistro da ottima posizione respinto con ottimo riflesso dal numero uno ospite. Nella ripresa gli ospiti mettono il match in discesa, trovando la rete con Bracaccini bravo a capitalizzare l’assist del neoentrato Giuliani. La Settempeda, colpita a freddo, prova a reagire spingendosi in avanti, ma i vari tentativi di sorprendere la difesa biancorossa (locali in tenuta nera) non hanno successo. Una ripartenza poco prima della mezzora genera il raddoppio della Castelfrettese con tiro preciso dal limite di Cerasa. Avanti 2-0 gli ospiti hanno vita facile nel controllare e tenere a freno una volenterosa e coriacea Settempeda che non molla ma che non riesce a trovare neanche almeno la rete della bandiera che sarebbe stato un minimo premio ma meritatissimo. Archiviata questa prima uscita, la squadra di Foglia si dovrà concentrare sul secondo impegno, il primo in trasferta, quello contro il Montefano (lunedì 19 maggio ore 18).

Il tabellino

SETTEMPEDA-CASTELFRETTESE 0-2

RETI: 56’ Bracaccini, 72’ Cerasa

SETTEMPEDA: Bartoloni Niccolò, Moisa David (80’ Diop), Massi, Sigismondi (86’ Lovaglio), Eugeni, Amici, Ammora, Boldrini (78’ Massacci), Meschini, Ceci (37’ Piroli), Staffolani. A disp: Bartoloni Ludovico, Velestrini, Moisa Abimael, Carloni, Buttafuoco. All. Foglia

CASTELFRETTESE: Donati, Vinas, Ortolani, Olivetti Cristiano, Andreoni, Topa (44’ Bacelli), Bontempi (69’ Natali), Cerasa (86’ Giacconi), Bracaccini, Polenta (50’ Giuliani), Olivetti Gabriel (44’ Ugili). A disp. Graziosi, Sordoni, Stacchiotti, Teodoro. All. Bacelli

ARBITRO: Cesca di Macerata

Roberto Pellegrino