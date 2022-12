Niente da fare per il Serralta che vede svanire anche contro un altro avversario alla portata, il Victoria Cingoli, terz’ultimo, l’obiettivo di centrare la prima vittoria in campionato e con l’ennesimo ko subito i gialloblù restano ancorati – dopo dodici giornate – sul fondo della classifica a quota zero, sempre più distanti dalla zona play out, con l’unica squadra vicina e agganciabile a 4 lunghezze. Sembrava fattibile l’exploit casalingo che avrebbe rotto l’incantesimo contro una rivale non certo tra le più forti del girone, ma la storia si è ripetuta: gara lottata, combattuta, in bilico, giocata con voglia e grinta riassunte nella doppia rimonta effettuata, ma in extremis lasciata agli ospiti con il solito finale che condanna il Serralta alla sconfitta con due reti prese negli ultimi due minuti. Ora i settempedani potranno provare a chiudere al meglio il 2022 sfruttando l’ultimo impegno previsto prima della sosta, ma non sarà semplice dato che alle porte c’è il derby contro l’Aurora Treia (venerdì 16 in trasferta). Grande protagonista della serata tra i cingolani è stato Meschini che con una tripletta ha trascinato i suoi al successo con la collaborazione di Barigelli e Banchetti andati a bersaglio a fine match. Al Serralta non sono bastate le reti di capitan Dialuce e di Sisalli nel primo tempo (sono state quelle del 2-2 dallo 0-2) e del giovane Guilherme Gouveia nella ripresa (gol che aveva regalato il 3-3 al 26’ però inutile perché poco dopo è arrivato il doppio colpo del Victoria).

Le formazioni

SERRALTA: Bami, Cardorani, Dialuce, Paciaroni, Gouveia Gustavo, Liuti, Pellegrini, Gouveia Guilherme, Piccinini, Fuselli, Nardi, Sisalli. All. Marrocchi

POLISPORTIVA VICTORIA CINGOLI: Migliaroli, Mulinari, Gianfelici, Serloni, Marchegiani, Meschini, Simonetti, Zanelli, Banchetti, Barigelli, Beccacece. All. Maccioni

Roberto Pellegrino