L’addio a Papa Francesco: il racconto nelle “dirette” di Valerio Scarponi

Roma è pronta a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco con un solenne funerale nella Basilica di San Pietro. La solenne messa esequiale avrà luogo alle 10 in Piazza San Pietro, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, alla presenza di oltre 160 delegazioni internazionali. Secondo le stime della vigilia, è attesa una presenza di circa 200 mila persone, con maxischermi allestiti anche nelle aree circostanti.

Seguirà un corteo funebre che attraverserà il cuore della città. Il feretro del Pontefice, in una bara di legno, come da sue volontà, sarà trasportato dalla Basilica di San Pietro a quella di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione in forma privata. Il percorso, lungo circa sei chilometri, ricalca in parte l’antica Via Papalis, toccando luoghi simbolici della capitale e della vita di Francesco.

In tre giorni, secondo le stime della Sala stampa vaticana, si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. L’inviato de “La vita in diretta”, programma pomeridiano di Raiuno, è stato il “nostro” Valerio Scarponi che in questi giorni ha raccontato – da via della Conciliazione e da Piazza San Pietro – uno dei momenti più importanti della storia non solo dei cattolici, ma del mondo intero, come è la morte di un Papa.

Nella serata di venerdì, nella Basilica, si è svolto il rito della chiusura della bara di papa Francesco (in forma strettamente privata), presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Intanto continuano le riunioni in vista del Conclave più affollato di sempre: 135 i porporati con diritto di voto, all’80% nominati da Bergoglio e quindi debuttanti. Non farà parte del Conclave il cardinale Edoardo Menichelli, avendo compiuto già 80 anni (nell’ottobre del 2019).