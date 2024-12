Calcetto, il Villa Musone impone il pari (2-2) al Serralta di mister Riccio

Dopo aver collezionato vittorie importanti contro squadre di vertice, il Serralta è costretto a rallentare il passo bloccato in casa dal Villa Musone avversario che sembrava ampiamente alla portata (sei punti in graduatoria e reduce da diverse sconfitte) anche perché i settempedani stavano davvero volando in queste settimane grazie ad un’ottima condizione psico-fisica e ad un gioco bello e redditizio e invece la gara ha detto altro. L’ostacolo è stato più arduo del previsto anche per la serata opaca e sotto tono dei locali e così ne è scaturita una gara complicata e scorbutica tanto che gli osimani sono riusciti ad andare avanti di due reti con i gialloblù poi bravi a reagire ed a recuperare, ma non in grado di prendersi il bottino pieno. Ospiti che sono giunti al Palasport Ciarapica da penultimi della classe, ma hanno venduto cara la pelle impegnando un Serralta che era il favorito d’obbligo, per qualità complessiva della rosa e per il momento di forma invidiabile, e che invece ha dovuto faticare per strappare un punto ai rivali di serata. E’ così arrivato il primo pareggio casalingo per i ragazzi di Riccio che mantengono comunque un’ottima posizione in classifica con vista play off, anche se con due punti in più sarebbero saliti al quinto posto. Tornando al match, affrontato dal Serralta con alcune defezioni importanti (capitan Dialuce, Liuti, Piccinini), l’avvio ha fatto capire che per i gialloblù sarebbe stato in salita con il Villa Musone avanti sul doppio vantaggio, Sisalli e Zimermann a bersaglio (9’ e 19’) sfruttando disattenzioni dei locali. il Serralta ha avuto il merito di trovare il modo di essere efficace accorciando le distanze in fretta, Bonci al 20’, anche se al riposo è andato in ritardo di una lunghezza. L’avvio di secondo tempo, con il pari immediato di Gustavo, sembrava poter aprire scenari diversi e migliori per i locali, ma il Serralta ha continuato a non giocare al meglio (due grossi rischi corsi) anche se poi il finale ha visto il forcing del Serralta che però non ha portato a nulla a parte due legni colpiti che potevano, con più fortuna, regalare qualcosa in più. Il Villa Musone tuttavia ha tenuto botta fino al fischio finale conquistando un punto utile e meritato oltre che insperato. Al Serralta resta il rammarico di aver mancato una buona occasione per proseguire il momento d’oro, ma c’è la consapevolezza che si potrà riprendere a far bene fin dal prossimo impegno in trasferta a Fabriano (venerdì 6 dicembre).

Il tabellino

SERRALTA-VILLA MUSONE 2-2

MARCATORI: pt 9’ Sisalli, 19’ Zimerman, 20’ Bonci; st 2’ Gustavo

SERRALTA: Principi, Seferi, Gustavo, Paciaroni, Stacchiotti, Suarez, Bonci, Nardi, Sbaraglia, Biondi, Borioni, Tibaldi. All. Riccio

VILLA MUSONE: Cantarini, Zimerman, Simonetti, Rebichini, Censori, Baleani, Sisalli, Fuselli, Venditti, Suller, Lerro, Perna. All. Castagnari

ARBITRO: Del Dotto di Fermo

r. p.