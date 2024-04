Rhutten, chiusa con successo la seconda fase: ora i playoff

La Rhütten di coach Campetella, dopo aver espugnato il palasport dell’88ers Civitanova, batte anche Fermo per 65-61, seppur al termine di un confronto non esaltante, e chiude la mini fase ad orologio di due partite a punteggio pieno. Dalla settimana prossima spazio ai playoff con il Senigallia Basket 2020 che, in virtù del miglior piazzamento nel girone A di Divisione regionale 1, essendosi la formazione rivierasca piazzata al terzo posto, avrà l’eventuale “bella” in casa. I biancorossi di Samuele Campetella chiudono la seconda fase della stagione nel girone B a pari merito con lo Sporting Porto Sant’Elpidio con un record di 10 vinte ed altrettante gare perse, ma devono lasciare la quinta posizione al quintetto rivierasco per il saldo negativo della differenza canestri nello scontro diretto.

«Contro i fermani hanno prevalso le difese sugli attacchi – commenta a fine gara il diesse settempedano Guido Grillo -; nel secondo periodo siamo stati in ritardo di 2 lunghezze, scivolando anche a -10 nel terzo ma nella parte finale ci siamo sciolti nelle conclusioni, controllando le operazioni nel quarto decisivo. Su tutti menzione speciale per Ruggero Ortenzi, capace di catturare ben 20 rimbalzi! Ora pensiamo al primo match di playoff con il Senigallia Basket 2020 di venerdì fuori casa. Loro sono una formazione giovane, dotata di gran ritmo».

Ma la Rhütten di questi tempi non teme nessuno. Da valutare il giorno della disputa di gara 2 al palas Ciarapica.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – BASKET FERMO 65-61

RHÜTTEN: Magnatti, Vignati 4, Fianchini 9 (1 tiro da 3 punti), Migliarese n.e., Cruciani 5 (1t. da 3p.), Potenza 11, Della Rocca, Tiranti 9 (1t. da 3p.), Ortenzi 8, Piermattei 1, Sorci 8(1t. da 3p.), Strappaveccia 10 (2t. da 3p.). All. Campetella

BASKET FERMO: Cipriani 3 (1 tiro da 3 punti), Catakovic 21(1t. da 3p.), Ferracuti, Santarelli, Pasqualini 11 (3t. da 3p.), Palmucci 2, Andrenacci 1, Paggi 17 (1t. da 3p.), Poggi 6 (1t. da 3p.). All. Marilungo

Parziali: 18-12, 10-18, 22-10, 15-21; progressivi: 18-12, 28-30, 50-40, 65-61; uscito per 5 falli Potenza.

Arbitri: Todini e Mattioli

Luca Muscolini