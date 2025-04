“Depende”: attesa al Feronia per lo spettacolo di Carolina Vicentini

Sabato 12 aprile, alle ore 21.15, il Feronia ospita lo spettacolo “Depende”, interpretato dalla talentuosa Carolina Vicentini e diretto dalla regista Paola Galassi. La serata promette un perfetto equilibrio tra comicità e momenti di riflessione, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale unica.

Carolina Vicentini, originaria dell’Argentina, vive in Italia da 22 anni. Oltre che per amore, ha scelto il nostro Paese per riscoprire le proprie radici italiane. La sua esperienza di vita e il percorso artistico si riflettono profondamente in questo spettacolo che esplora con ironia e sensibilità le sfide e le contraddizioni dell’esistenza umana.

Lo show all’inizio, infatti, si presenta come un racconto ironico sulla vita di un’argentina emigrata in Italia, partendo dalle differenze culturali con il marito, sull’essere mamma argentina di tre bambini italiani, per poi fare un balzo nel tempo e nello spazio accompagnando il pubblico in un viaggio fino alla Pampa.

“Nel mio spettacolo – spiega la protagonista – descrivo le mie origini, l’essere cresciuta con mia nonna aborigena e mio nonno italiano, le differenze culturali, per poi arrivare alle difficoltà socio culturali e linguistiche che ho dovuto affrontare per integrarmi in Italia, come ad esempio indossare le ciabatte, venendo da una terra così selvaggia. Il racconto è condito con grande ironia e segue il filo conduttore del concetto di “Depende” perché basta cambiare prospettiva e tutto può cambiare, tutto può diventare comicità”.

Oltre che attrice Carolina Vicentini è una brava comica: si è esibita sul palco di Area Zelig e, più di recente, al Pac di Pesaro.