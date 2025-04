Un murale per promuovere “Il Cammino dei Forti” sul cavalcavia di via Settempeda

Un murale darà il benvenuto e saluterà gli appassionati di turismo lento che partendo da San Severino faranno ritorno sempre a San Severino dopo aver percorso il “Cammino dei Forti”. L’opera verrà realizzata all’ingresso del cavalcavia di via Settempeda nell’ambito di un progetto che vede coinvolti il Comune e l’associazione Pranzo al Sacco.

Il dipinto vuole valorizzare e promuovere un’esperienza che sta coinvolgendo sempre più turisti e visitatori. Secondo i dati forniti dai promotori dell’iniziativa recentemente, nel 2024 si sono registrate ben 611 presenze in città con numeri in crescita rispetto al 2023 che fece registrare 423 camminatori e in grandissima crescita rispetto al 2022, che di camminatori ne vide coinvolgere appena, si fa per dire, 120.

Un giro economico di tutto rilievo quello mosso dal Cammino dei Forti: gli ideatori hanno stimato un “giro” di 213.850 euro l’anno, ma che muove un’economia di sistema ancor più importante se si considera solo il fatto che le strutture ricettive legate allo stesso sono passate in pochissimo tempo da 10 a 18 con un trend in crescita già assicurato da prossime aperture.

Tra le novità del 2025, insieme a un nuovo sito web che darà massimo valore al territorio, a un nuova segnaletica che punterà a migliorare l’esperienza, il murales prenderà forma proprio in questi giorni.