Film sul maestro di scherma Ezio Triccoli: “ciak” pure a San Severino

Zonderwater è il cortometraggio sul maestro di scherma jesino Ezio Triccoli (1915-1996), diretto e prodotto da Joanthan Soverchia, con la coproduzione di Subwaylab. Un progetto sostenuto da Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura, Regione Marche, appoggiato dalla famiglia Triccoli, dalle campionesse di scherma Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e dal Club Scherma di Jesi. Inoltre, patrocinato da: Pro Loco di Jesi, Comune di Jesi, Coni Regionale, Fondazione Cardinaletti, Warehouse Coworking Factory ed Astralmusic (l’azienda Decathlon fornirà il materiale sportivo necessario per le scene contemporanee).

Parliamo un po’ del protagonista. Ezio Triccoli, durante la Seconda Guerra Mondiale, venne imprigionato ed inviato al campo di prigionia britannico di Zonderwater, in Sudafrica. Durante l’internamento, si appassionò alla scherma ed una volta tornato in Italia, a Jesi, fondò quello che poi divenne uno dei club più famosi del Paese, capace di sfornare campionesse e campioni mondiali.

Il progetto vede coinvolti due docenti del Liceo Artistico Mannucci di Ancona: Anna Concetta Corsarino, alla sceneggiatura, e, come scritto sopra, Soverchia alla regia. Attraverso il bando regionale “Vedute d’insieme”, rivolto al sostegno di piccole realizzazioni audiovisive aventi ad oggetto aspetti identitari del territorio regionale, il regista ha deciso di realizzare il corto su questo maestro, con l’idea di farne successivamente un lungometraggio.

Un cortometraggio dalle componenti oniriche e simboliche, intento a raccontare non solo la storia di Triccoli, ma anche la forza del destino, l’ineluttabilità di diventare ciò che si è destinati ad essere. Le riprese saranno girate nelle Marche e coinvolgeranno anche la città di San Severino. La collaborazione tra la Pro loco di Jesi e quella di San Severino ha portato all’individuazione di due luoghi nel nostro comune: nei giorni 27 e 28 luglio, alla Fonte delle Sette Cannelle e nella cripta della Chiesa di San Lorenzo, vengono girate delle scene di Zonderwater.

Per far conoscere maggiormente il lavoro, è stata organizzata la mostra itinerante “Viaggio a Zonderwater”, con le illustrazioni/storyboard realizzate per il film: la prima tappa si è svolta a Montegranaro, a cura di A. G. Benemia (già professore di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Macerata), e la seconda tappa ad Ostra, curata dalla critica d’arte Laura Coppa.

Inoltre, si può contribuire alla realizzazione dell’opera attraverso la raccolta fondi al link: https://www.produzionidalbasso.com/project/zonderwater-1/

Silvio Gobbi