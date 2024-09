Pure l’ex azzurro Angelo Di Livio alla “Partita del Cuore” con Bucchi, Bonetti, Ciocci

Mancano pochi giorni al fischio di inizio de “La Partita del Cuore”, incontro di calcio tra gli Angeli dello Sport e la formazione Sibillini nel Cuore che si disputerà sabato 14 settembre, a partire dalle ore 20.30, allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”.

L’incontro, che sarà anticipato dalle ore 18.30 da uno show di musica e spettacolo, rappresenta l’evento clou della tre giorni dal titolo “Lo sport… per Rinascere insieme”, appuntamento all’insegna dello sport e della solidarietà che verrà ospitato a San Severino dal 13 al 15 settembre coinvolgendo atleti, ex campioni, associazioni e cittadini comuni in una serie di attività pensate per celebrare lo sport come veicolo di coesione sociale.

Tra le formazioni in campo ci saranno, per gli Angeli dello Sport, l’ex azzurro Angelo Di Livio, centrocampista che ha indossato anche le maglie con i colori della Juventus e della Fiorentina, insieme a Davide Baiocco, centrocampista che ha militato nel Perugia, nella Juventus e nella squadra del Catania. E poi Dario Bonetti, ex difensore di Roma, Juventus, Milan e Verona, e Alberto Malusci ex difensore di Fiorentina, Olympique Marsiglia e Perugia. Con loro anche Federico Peluso, difensore dell’Atalanta, del Sassuolo, della Juventus e del Cagliari, Christian Riganò ex attaccante che ha militato in squadre come Fiorentina, Messina, Empoli, Ternana, Marco Gori, ex centrocampista della Fiorentina, Salvatore Scarfoni che ha giocato come attaccante e centrocampista in squadre come il Montevarchi e Ravenna e in altri team di categorie minori. Della formazione fanno parte anche Michele Tardioli, portiere che ha militato in squadre come Perugia e Cesena ottenendo la vittoria della Coppa Intertoto Uefa con il Perugia nel 2003, Massimo Ciocci, attaccante nell’Inter e nella Roma negli anni ’80 e ’90 e l’ex sampdoriano Mauro Bertarelli. Con loro anche Brando Ephrikian, uno dei tronisti più amati di “Uomini e Donne”, il programma tv di Maria De Filippi, che per 16 anni ha giocato tra i professionisti.

Per la compagine Angeli dello Sport, alla guida di mister Fabrizio Castori saranno in campo, tra gli altri, Francesco Antonioli, ex portiere di serie A che ha giocato nel Bologna e nella Roma con cui ha vinto lo scudetto nel 2000, ma anche Sampdoria e Cesena; poi Cristian Bucchi, ex attaccante di Settempeda, Perugia, Modena, Napoli e Ascoli; Bruno Pestrilli, ex difensore italiano che ha militato principalmente nelle serie minori italiane e in diverse formazioni tra cui il Tolentino, insieme a Massimo Palanca “piedino d’oro” del Catanzaro, Giulio Pelati ex Settempeda e poi rossonero del Milan, Paolo Paoloni, assessore allo Sport del Comune di San Severino e padre Luciano Genga, parroco della basilica di San Lorenzo in Doliolo e guardiano del santuario di San Pacifico.

La tre giorni è stata presentata in Provincia dal sindaco Rosa Piermattei e dalla Consigliera di Parità e al Lavoro della Provincia di Macerata, Debora Pantana, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di San Severino, Paolo Paoloni, del presidente della Pro Loco Tct Tolentino Cultura e Turismo, Edoardo Mattioli, del presidente dell’associazione Angeli dello Sport, Boris Roberti, del responsabile tecnico della squadra Sibillini nel Cuore, Stefano Gobbi, della presidente dell’associazione Soroptimis, Giuliana Medei, e di Enrico Vallesi del ristorante Villa Berta.

I fondi che verranno raccolti in occasione della “Partita del Cuore” saranno destinati per sostenere la Casa di riposo “Lazzarelli”, l’associazione Rio de Oro, Una stanza Sospesa e un pozzo in Uganda.

La tre giorni “Lo sport… per Rinascere insieme” , promossa dal Comune in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche, la Provincia di Macerata, il Consigliere al lavoro, la Pro loco di San Severino e la Pro Loco Tct Tolentino Cultura e Turismo, si aprirà venerdì 13 settembre, alle ore 20, a Villa Berta con una cena di gala con gli ex giocatori della Nazionale italiana. Nel corso della serata è previsto anche uno spettacolo di danza a cura della New Fashion Gia Man Dance.

Sabato 14 settembre, allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, a partire dalle ore 18.30, “Le nostre Olimpiadi per Rinascere insieme”, manifestazione olimpica con la partecipazione di sportivi di diverse discipline. Un momento per celebrare l’unione e la forza della comunità attraverso lo sport.

Alle ore 20.30 “La Partita del Cuore”, incontro di calcio tra gli Angeli dello Sport e la formazione Sibillini nel Cuore. L’evento sarà presentato da Marco Moscatelli. Biglietti di ingresso a 15 euro tribuna, 10 euro gradinate e prato. I biglietti sono acquistabili presso le Pro loco di San Severino e Tolentino.

Domenica 15 settembre lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ospiterà infine la “Giornata dello Sport settempedano”, una giornata dedicata allo sport locale con la partecipazione di associazioni sportive e atleti della zona.