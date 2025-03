Feronia, applausi per le visite guidate in occasione del 40° anniversario della riapertura

Dopo il grande concerto che ha visto sul palco una strepitosa Orchestra filarmonica marchigiana diretta da Carlo Boccadoro, i festeggiamenti per i 40 anni dalla riapertura del prestigioso teatro Feronia sono andati avanti, lo scorso fine settimana, con altri due appuntamenti da applausi.

Sabato il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ha aperto le porte del prezioso gioiello architettonico e storico per mostrarlo al grande pubblico in una visita guidata gratuita che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di persone. A seguire, nella biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, la rassegna “Incontri con l’autore” ha accolto il reading di poesie di Piergiorgio Viti che ha entusiasmato tutti grazie anche alla splendida interpretazione dei versi che ha voluto dare Stelio Alvino.

Le visite gratuite al Feronia sono state poi riproposte anche domenica e si sono mescolate con le prove del progetto dei Gal delle Marche “Danza&Artigianato”. “E’ stato molto bello vedere il nostro Feronia nel pieno della sua vivacità con tanti giovani che provavano e che hanno dimostrato come un teatro possa essere vivo anche quando le sue porte sono chiuse”, è stato il commento di Francesco Rapaccioni.

Le iniziative per i 40 anni dalla riapertura del teatro comunale termineranno sabato 29 marzo, proprio nella data della riapertura del Feronia, con lo spettacolo “Bello!” della compagnia Cordata F.O.R., in un evento che porterà sul palco la magia e l’energia del circo contemporaneo, esaltando il potere della meraviglia e dell’arte performativa.