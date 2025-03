Educazione alimentare con Elisa Pelati: un laboratorio dedicato alle famiglie

“Mens sana in corpore sano” ovvero “mente sana in un corpo sano”, dicevano i latini secoli fa… Forse la loro saggezza, propria di un tempo oramai lontano, non dovrebbe mai essere dimenticata. Non a caso, infatti, Elisa Pelati, giovane dietista settempedana, insieme alla Società Amatori Basket San Severino Marche, ha deciso di organizzare un progetto chiamato “Nutri Basket”, basato su una serie di attività, con l’intento di promuovere una sana alimentazione in ambito sportivo, coinvolgendo allenatori, ragazzi e genitori. In particolar modo, giovedì 6 marzo alle ore 21.15, si tiene un laboratorio basato sulla corretta alimentazione dedicato alle famiglie, presso il palasport “Ciarapica”.

“L’intento – spiega Elisa Pelati – è quello di trasformare alcune nozioni teoriche in una vera e propria esperienza pratica, per permettere ai genitori presenti all’incontro, di poter creare un menù alimentare adeguato. Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di poter sviluppare questo progetto di educazione alimentare nella mia piccola realtà. L’obiettivo di questo evento è quello di promuovere delle scelte consapevoli, basate su una nutrizione sana, lavorando con un approccio pratico in gruppo, ma utilizzando anche un’impronta personalizzata per ogni famiglia. Inoltre, penso che assumere una buona alimentazione giorno dopo giorno può essere un buon obiettivo da poter far applicare a chiunque, non solo ai grandi sportivi. Il mio scopo è quello di fornire degli strumenti utili e facilmente fruibili nella vita quotidiana di ogni individuo. Infine, anche grazie al confronto e alla condivisione con gli altri, si può arrivare al raggiungimento di una propria consapevolezza alimentare”.

La dietista è entusiasta del progetto intrapreso, con la speranza di trasmettere passione e dedizione verso l’acquisizione di uno stile di vita sano, equilibrato e consapevole per tutto il corso della propria esistenza…

Maria Cicconi