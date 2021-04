Coach Giuliani rilancia il Resovia ai vertici della PlusLiga

Alberto Giuliani ha chiuso la sua prima stagione in Polonia sulla panchina dell’Asseco Resovia, terminando il campionato al quinto posto. Un bel traguardo per il Club dopo la tredicesima “piazza” dell’anno passato. “Da uomo di sport ambisco sempre all’eccellenza, ma non si vince soltanto arrivando primi. Il nostro piazzamento in Plus Liga – dice il coach – è una grande vittoria per l’Asseco che veniva da diverse stagioni deludenti. È stato indubbiamente un anno difficile sotto molti aspetti, ma grazie al lavoro costante di staff e giocatori siamo riusciti a centrare l’obiettivo del Club di migliorarsi”.

Il tecnico di San Severino tornerà a fine estate in Polonia per ripartire proprio col Rosovia: la società sta allestendo una squadra piuttosto competitiva, putando ancora più in alto. E ha confermato al timone proprio Alberto Giuliani, il quale è atteso in questi giorni a San Severino per un breve riposo. Il coach, infatti, ha già pronto il biglietto per la Slovenia, essendo anche allenatore della Nazionale di questo Paese. Lo aspettano gli impegni internazionali di Volleyball Nations League ed Europei. Il torneo continentale si disputerà in Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia e Polonia dall’1 al 19 settembre. E la Slovenia di Alberto Giuliani si presenta ai nastri di partenza da vice campione in carica.