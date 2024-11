Ristorazione: la Vernaccia di Serrapetrona ha i suoi “Ambasciatori”

In una serata dedicata al mondo enogastronomico l’Amministrazione comunale di Serrapetrona ha conferito a 14 ristoratori marchigiani il titolo di “Ambasciatori della Vernaccia di Serrapetrona Docg e del suo territorio”. Alla cerimonia hanno partecipato il Governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia di Macerata, Sandro Parcaroli, e il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi, assieme ai viticoltori del territorio.

Un’iniziativa che rappresenta l’inizio di un percorso di valorizzazione territoriale e culturale, ideato per promuovere le due eccellenze enologiche “Vernaccia di Serrapetrona Docg” e “Serrapetrona Doc”, unite da un comun denominatore legato al territorio: la “Vernaccia nera”, un uvaggio biodiverso che, come sottolineato dall’enologo Giuseppe Camilli dell’Amap, rappresenta un patrimonio irripetibile, un’unicità che accomuna i produttori dei due vini distinguendoli da tutti gli altri. Una tesi rafforzata da Alberto Mazzoni, direttore di Imt, e da Gianni Sagratini, Direttore del corso di laurea in Scienze gastronomiche dell’Università di Camerino, che hanno ribadito il valore delle produzioni autoctone e la loro valenza in chiave di pianificazione turistica.

Con la nomina dei suoi “Ambasciatori”, Serrapetrona rafforza la propria vocazione turistica e avvia un percorso di valorizzazione che vedrà intrecciarsi, in un appassionante storytelling, la fabula della Vernaccia Docg alla trama del Serrapetrona Doc.

L’elenco dei nuovi “Ambasciatori”:

Roberta Bettucci – La Cantinella, Serrapetrona

Massimo Biagiali – Il Giardino, San Lorenzo in Campo

Michele Biagiola – Signore te ne ringrazi, Macerata

Luca Cavallini – Cavallini, San Severino Marche

Andrea De Carolis – Sandwich Time, Civitanova Marche

Rachele Cicconi – Petronius, Serrapetrona

Gian Marco Di Girolami – Blob cafè, Offida

Marco Guzzini – Di Gusto, Macerata

Matteo Malaspina – MyPizza, Fermo

Paolo Moreni – Il Cavaliere, Camerino

Giovanni Natalini – Da Lorè, Serrapetrona

Leonardo Pepa – Noi Restaurant, Civitanova Marche

Marco Scarpetta – Raphael Beach, Civitanova Marche

Barbara Settembri – Locanda dei Matteri, Sant’Elpidio a Mare