Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno. L’amato e atteso evento di piazza che il Fondo per l’ambiente italiano – dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Durante il prossimo fine settimana, animato e promosso da tutti i volontari della Rete territoriale provinciale, saranno proposte speciali visite, senza prenotazione, a contributo libero in sei luoghi straordinari della provincia di Macerata.

A San Severino sarà aperto il monastero di Santa Caterina per la visita di alcuni spazi interni mai aperti al pubblico, le antiche cantine e gli splendidi giardini. Peraltro il monastero è famoso per i prodotti naturali a base di aloe e di molti altri ingredienti provenienti dalla terra, coltivati e lavorati dalle monache stesse.

La visita proseguirà presso il monastero di Santa Chiara con i suoi splendidi giardini.

Ritrovo al Castello al monte presso il piazzale Smeducci. Considerato che i percorsi sono densi di bellezza è prevista una visita unica sabato 14 ottobre alle ore 16. Domenica 15 ottobre, sempre visita unica, alle ore 10.

Il pomeriggio della domenica sono previste, invece, due visite rispettivamente alle 16 e alle 17.30.

Poi verranno aperti al pubblico:

il Palazzo Cortesi, in piazza Cesare Battisti 6, a Macerata;

il teatro comunale “La Rondinella” di Montefano (con successiva visita al Museo della fotografia Ghergo, all’antico Palazzo comunale e alle antiche cantine Conti degli Azzoni);

Casa Ciarrocchi a Civitanova, in contrada Foce Asola (presso Navitas Coliving, 29);

l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (per la prima volta il percorso multimediale e la visita guidata saranno accessibili anche alle persone non udenti grazie alla presenza di un interprete che renderà i contenuti fruibili in Lis).