Viale della Libertà, torna agibile un condominio con dieci appartamenti

Ritorno alla normalità per diverse famiglie settempedane residenti in uno stesso condominio composto da ben 10 appartamenti in Viale della Libertà, nel rione Settempeda. Dopo i lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico della struttura, ricevuta la comunicazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, il sindaco Rosa Piermattei ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale, per motivi di sicurezza, subito dopo le scosse del 2016 aveva dichiarato l’immobile non utilizzabile.

Per le opere di ricostruzione l’Usr della Regione Marche ha riconosciuto al condomio un contributo pubblico di 2,8 milioni di euro.