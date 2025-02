Basket, la Climacalor torna da Civitanova con onore ma senza punti

Non riesce a togliersi la scimmia dalla spalla la Climacalor San Severino che, pur con Vissani a martellare (top-scorer con 24 punti) ed il redivivo Strappaveccia (10 punti per la giovane guardia) sugli scudi, esce sconfitta di 9 lunghezze (72-63) dal parquet civitanovese dell’88ers, anche se rispetto alle precedenti quattro sconfitte consecutive si sono visti segnali di progresso dal punto di vista della convinzione nei propri mezzi e nella voglia di lottare per tutto il corso del confronto. «Purtroppo anche a Civitanova la fortuna ci ha voltato le spalle – rivela il diesse Gabriel Cingolani – perché poco dopo la palla a due Potenza ha iniziato ad accusare problemi di stomaco, non riuscendo a garantire il suo apporto nel reparto lunghi che sarebbe stato prezioso in una serata in cui c’era da affrontare i fratelli Amoroso che in quanto a tecnica ed a stazza fisica sono un problema per chiunque ed un Cardinaletti in stato di grazia, che ha rasentato il 100% nella percentuale di tiro. Considerando anche la mascherina con cui ha dovuto scendere sul parquet Ortenzi per il colpo fortuito subìto al volto nel match precedente, che di fatto ha limitato pure lui notevolmente, e la perdurante assenza del cecchino Sorci, il quadro è completo. Abbiamo iniziato ad handicap (19-10 nel quarto d’avvio, ndr), poi però abbiamo saputo reagire, pareggiando il secondo periodo ed imponendoci nel tempo conclusivo, ma il gap da ricucire era eccessivo per poter sperare di spuntarla. Si comincia comunque a rivedere la fiducia che avevamo perso da qualche gara e dobbiamo continuare con questa mentalità. Ora (venerdì prossimo alle 21.45, ndr) ci aspetta la capolista Pedaso – Cingolani conclude suonando la carica -, un’altra sfida proibitiva ma da affrontare mettendo in mostra il nostro recuperato carattere!».

88ERS CIVITANOVA-CLIMACALOR 72-63

88ERS: Angelomè n.e., Malloni 4, Cognigni 15, Cardinaletti 14, Lamponi, Tappatà 5, V. Amoroso 17, F. Amoroso 6, Primitivo Macellari, Gattafoni 11. All. Palmieri

CLIMACALOR: Magnatti 2, Bottacchiari n.e., Belli 6, Severini 6, Potenza 4, Uncini 3, Della Rocca 2, Corvatta, Tiranti 4, Ortenzi 2, Vissani 24, Strappaveccia 10. All. Campetella

Parziali: 19-10, 23-23, 17-12, 13-18; progressivi: 19-10, 42-33, 59-45, 72-63; nessun uscito per 5 falli

Luca Muscolini