Basket, gran colpo della Climacalor: Samuele Vissani torna a… casa!

È tornato! Samuele Vissani, ala settempedana classe 1991, torna a far parte del roster della Climacalor Basket del presidente Francesco Ortenzi. La minuziosa ed elaborata trattativa condotta dal diesse Gabriel Cingolani si è rivelata fruttuosa ed oltremodo importante per la rosa a disposizione di coach Samuele Campetella che dovrà fare a meno del capitano, Andrea Cruciani, il quale ha deciso di lasciare per motivi familiari e per scarsità di stimoli. Motivazione, quest’ultima, che lascia aperto uno spiraglio di ripensamento per le stagioni a venire e che incoraggia a considerare un ipotetico ritiro del graduato biancorosso come una situazione di momentaneo stand-by… Per una pedina pesante che va, un’altra pesantissima che ritorna. Cingolani in tempi non sospetti aveva dichiarato che il suo obiettivo era di «riportare a San Severino, anche se non nell’immediato, i big che stanno giocando altrove». Nessuno poteva ipotizzare, tuttavia, che il sogno si potesse tramutare in realtà nella stagione che sta per iniziare. Invece la lieta novella è arrivata. «Ad inizio estate avevo dichiarato che il mio sogno era di riportare i cestisti settempedani a casa – ribadisce il diesse biancorosso – e questo è il primo tassello! Dopo una lunga trattativa siamo riusciti a trovare l’accordo. Samuele Vissani in questi anni ha rappresentato l’orgoglio della Sab San Severino dove è cresciuto, per poi costruirsi una stimolante carriera passando da Tolentino, per arrivare quindi fino alla serie B a Matelica con la Vigor. Quello che gli chiediamo, essendo un giocatore di una certa esperienza e indubbia caratura, è di trasmettere la sua grinta e la voglia di vincere ai compagni di squadra. Al contempo invitiamo i ragazzi ad ascoltarlo ed imparare per creare la giusta alchimia. Con la pazienza da ambo le parti e con l’aiuto del nostro allenatore e dello staff tecnico potremmo ambire a dei risultati interessanti… Sono sicuro che Samuele porterà entusiasmo in tutto l’ambiente cestistico ed in particolare a tutta la tifoseria biancorossa».

Dal canto suo il quotato “cavallo di ritorno”, che potrà contare sul supporto di un’altra chioccia del calibro di Alessio Sorci, ha le idee chiare: «Dopo tanto girovagare tra la C e la B per 12 anni – sottolinea Vissani – il mio sogno è sempre stato quello di ritornare a casa mia, a San Severino. Quando sono stato chiamato dalla dirigenza della neo denominata Climacalor abbiamo parlato del progetto in cui credono, per far crescere i ragazzi in squadra e per fare un salto di qualità, e non ho avuto dubbi». Fra le altre novità in casa settempedana si deve purtroppo registrare il forfait, probabilmente per l’intera stagione, della guardia Giacomo Vignati «che dovrà sottoporsi ad un doppio intervento chirurgico ai talloni per tornare al top della condizione quanto prima. È un ragazzo – sottolinea Cingolani – che dobbiamo assolutamente recuperare al cento per cento». Il diesse, considerata anche l’assenza per i prossimi tre mesi per infortunio dell’Under Diego Bottacchiari, guardia del 2005, ha avuto comunque la prontezza di correre ai ripari in breve con l’ingaggio del 26enne Roberto Belli. «È un classe ’98 di Osimo già apprezzato a Camerino, un’ottima pedina dal punto di vista dell’intensità difensiva». Un altro utile tassello che si metterà subito a disposizione di coach Samuele Campetella per una stagione che si annuncia vibrante.

Luca Muscolini