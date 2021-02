Il Professionale resta un punto di riferimento ma il corso sui Servizi per la sanità non decolla

Il Professionale “Pocognoni” di Matelica, con la sede distaccata dell’Ipsia “Ercole Rosa” di San Severino e quella di Camerino, ha confermato il trend delle preiscrizioni dello scorso anno scolastico e quindi ripartiranno agevolmente tutte le classi prime dei vari indirizzi, compreso l’indirizzo “Meccanico” (industria e artigianato per il Made in Italy) di San Severino. Il più alto numero di adesioni lo ha registrato, però, l’Odontotecnico nella sede di Matelica, mentre non è riuscito a decollare il nuovo corso di studi dedicato ai Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e attivato proprio all’ “Ercole Rosa”. Come mai? L’attuale situazione sanitaria, invece di invogliare gli adolescenti a seguire questo percorso, potrebbe averli spaventati o intimoriti magari per un pericolo di contagio da Covid-19?

Secondo la Dirigente scolastica, Lucia Di Paola, da noi interpellata telefonicamente, i motivi potrebbero essere ricercati anche nel fatto che esistono Corsi di formazione che, seppur a pagamento, sono certificati e accreditati presso la Regione. Ciò significa che, dopo un migliaio di ore da seguire al massimo in un paio d’anni, si arriva ugualmente al conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario, mentre per conseguire il diploma professionale occorrono cinque anni di studio. Diploma che, tuttavia, apre un ventaglio ben diverso di opportunità lavorative nel settore, decisamente più tecniche e specialistiche. Ma di questo torneremo a parlare sulle “colonne” del Settempedano informando adeguatamente famiglie e studenti affinché il nuovo Corso possa avere ancora qualche speranza! La scuola è sempre occasione di crescita, per i giovani e per il territorio.