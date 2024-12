“Women is Life”, riconoscimento speciale al sindaco Rosa Piermattei

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto un riconoscimento speciale in occasione dell’evento “Women is Life”: celebrazione dedicata alle “Personalità femminili nel mondo del lavoro”. L’iniziativa, promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Macerata, avvocato Deborah Pantana, ha reso omaggio a figure femminili che si sono distinte per il loro contributo nella promozione dei valori di uguaglianza e inclusione. Il riconoscimento assegnato alla Piermattei ha voluto sottolineare il suo impegno costante nel rappresentare la comunità locale e nel sostenere il progresso delle donne nel contesto istituzionale e sociale.

“Questo premio non è solo un riconoscimento personale, ma un tributo al percorso collettivo intrapreso dalla nostra comunità e dal Comune di San Severino – ha detto il sindaco -. Rappresentare questa terra, ricca di storia, cultura e solidarietà, è per me un privilegio e una responsabilità. Ogni giorno mi impegno affinché le sfide della nostra comunità siano affrontate con determinazione e visione, dando voce alle donne e alle loro straordinarie storie di emancipazione. Dedico questo riconoscimento a tutte le donne che, con coraggio e impegno, scrivono ogni giorno nuove pagine di progresso, uguaglianza e inclusione”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità. Parte del ricavato della serata è stato devoluto all’associazione benefica Rio De Oro, confermando il profondo legame tra il premio e i valori di solidarietà e inclusione.

Il premio “Women is Life” si conferma ancora una volta come un’occasione preziosa per mettere al centro dell’attenzione il ruolo delle donne e l’importanza della parità di genere, valorizzando il contributo di figure femminili che ispirano e guidano il cambiamento.