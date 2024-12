Istituto Tecnico: tutto pronto per la nuova “Notte del Divini”

Tutto pronto per la nuova Notte del Divini, l’evento divulgativo-culturale che l’Istituto Tecnico di San Severino organizza ormai da alcuni anni per promuovere l’offerta formativa della scuola, con i suoi progetti e gli indirizzi che offrono da sempre una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. L’appuntamento in programma venerdì 6 dicembre dalle ore 18.30 alle 22.30 presso l’aula magna della scuola si aprirà con una tavola rotonda dal titolo “La scienza è donna. Donne, passione e ricerca”, uno stimolante momento di confronto tra generazioni, università, mondo della scuola e centri di ricerca, per riflettere sui valori che guidano la scienza in ottica di genere.

Tra i relatori la dottoressa Titti Postiglione della Scuola nazionale dell’Amministrazione, la professoressa Sofia Scataglini, ingegnere biomedico e docente presso l’Università di Anversa, la dottoressa Martina Capriotti dell’Università di Camerino e la dottoressa Giovanna Ferracuti, nipote di Francesca Tonnarelli, una delle prime farmaciste della nostra regione. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Maurizio Socci.

Seguirà un laboratorio con la psicologa e psicoterapeuta dottoressa Danila Luzi che dispenserà consigli e suggerimenti su come gestire l’ansia e il panico, anche in ambito scolastico. L’evento sarà inoltre allietato da musica dal vivo con gli studenti dell’Itts Divini e da un’avvincente escape room per gli alunni delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado che parteciperanno.

Una serata di eventi culturali e didattici dedicati a ragazzi e a famiglie che già frequentano l’istituto, ma soprattutto per coloro che desiderano conoscere da vicino questa dinamica realtà scolastica.

E’ di qualche giorno fa l’ultimo importante traguardo dell’Itts Divini che si è posizionato al primo posto, in Provincia, nella classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli per l’inserimento nel mondo del lavoro, obiettivo raggiunto grazie alle innovative proposte didattiche e all’attenzione che viene posta non solo nella scelta delle aziende dove far svolgere agli studenti i tirocini di Pcto, ma anche nel loro percorso post diploma.

