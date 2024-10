“Jota-Joti”: i nostri scout collegati via radio con i gruppi di tutto il mondo

Matteo e Paolo, assieme a Lorenzo del gruppo scout Agesci San Severino 1, hanno partecipato allo Jota-Joti 2024 collegandosi via radio con alcuni gruppi di altri Paesi del mondo.

Jota-Joti è il più grande evento con oltre un milione di scout partecipanti in oltre 150 Paesi, dove scout e guide di tutto il mondo si incontrano (senza spostarsi da casa) in un grande campo virtuale grazie alla radio.

Ma cosa vuol dire questa sigla?

Jamboree-On-The-Air e Jamboree-On-The-Internet.

L’evento si svolge ogni anno nel terzo weekend di ottobre. Quest’anno è capitato dal 18 al 20 ed è stato sviluppato, come sempre, in collaborazione con i radioamatori che mettono a disposizione le loro apparecchiature per effettuare collegamenti nei vari modi possibili, sia in HF che in digitale (Echolink e DMR).

A San Severino è stato possibile grazie al nodo Echolink IW6CUY-L, relativo alla stazione radio di Fiorino Luciani dell’Associazione Radioamatori italiani, sezione di Macerata.

Grazie alla radio è stato possibile effettuare, in inglese, un breve scambio di saluti con gruppi dell’Australia, delle Filippine, del Brasile, dell’Indonesia e dell’Argentina. L’occasione è servita anche per fare una chiacchierata sul funzionamento della radio ricetrasmittente, del sistema digitale Echolink, sul ruolo sociale dei radioamatori oggi e sul loro intervento in caso di emergenza.

I ragazzi sono rimasti molto contenti di questa esperienza.