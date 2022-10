Nuovo Consiglio direttivo, impianto del “San Pacifico” ripristinato da cima a fondo, tante novità in seno al Moto Club Settempedano, pronto a scrivere un’altra pagina importante della sua lunga e gloriosa storia. Il presidente Danilo Marasca, dopo aver raccolto il testimone da Mario Eugeni, si è messo subito al lavoro per rendere più accogliente e funzionale l’impianto di motocross, chiuso dal dicembre scorso. “D’intesa con il Comune, che ha riaffidato la gestione della struttura al nostro sodalizio, e grazie a un importante gruppo di lavoro – spiega il presidente – abbiamo portato avanti in questi mesi un’opera di restyling completo: dalla pista al paddock, dai servizi al bar, fino ai parcheggi. Un intervento notevole che è ormai giunto al termine. Sabato (22 ottobre), infatti, riapriamo con un’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e un week end di prova per tutti gli appassionati”. La pista sarà a disposizione di quanti volessero “provarla” dalle 9.30 di sabato fino alle 16.30; così pure domenica 23 ottobre (stessi orari) sarà disponibile per allenamenti. Per questo week end potranno girare tutti i piloti con qualsiasi licenza.

C’è molta curiosità per il rinnovato “San Pacifico”.

“Sì, ma è bene precisare che la pista non è stata modificata nelle sue caratteristiche tecniche – spiega Danilo Marasca –, ha mantenuto la larghezza di 8 metri lungo tutto il tracciato e i suoi tratti più spettacolari. I piloti però troveranno un terreno completamente rifatto, grazie a un intervento che è stato fatto in pochissimi impianti in Italia, tra i quali Arco di Trento che ne è stato il primo. Abbiamo chiamato la ditta “L’agro industriale” di Lecco che ha letteralmente macinato la terra presente e ha ribattuto la pista palmo a palmo. Un lavorone, di cui siamo davvero orgogliosi”. Un enorme ringraziamento va alla famiglia Vanzi, nelle persone di Gabriele e Simone, che ci ha dato il massimo sostegno in tutta questa operazione. Hanno inoltre collaborato Massimiliano Paciarotti, Silvano Puccinelli, Flavio Franceschini, Kledjan Milloshi, Marco Imperatori e Claudio Mancini. Il nuovo direttivo, invece, che affianca il presidente Marasca, è formato da Alessandro Fruganti (vice presidente), Fabio Paciaroni (responsabile della segreteria), Gilberto Maccari, Alessandro Maresi, Juri Spurio, Luca Padella, Simone Antonelli, Mario Maresi (consiglieri). “L’impianto sarà disponibile per gli allenamenti anche nei prossimi week end, solo per piloti licenziati FMI, conclude il presidente Danilo Marasca ed inoltre qui avrà base fissa la “Scuola offroad Matelica” che ha svolto per 13 anni il suo lavoro a Matelica. Sarà parte integrante del Moto Club Settempedano e potrà accogliere al ‘San Pacifico’ appassionati di ogni età: non solo i ragazzi, ma tutti coloro che vogliono provare questo bellissimo sport”.