A Brondoleto festa bis per i 90 anni di fra Gabriele Carboni

E’ continuata a Brondoleto la festa per i 90 anni di fra Gabriele Carboni (compiuti il 9 agosto scorso). Nella frazione di Castelraimondo, luogo di origine di fra Gabriele, dopo la messa celebrata da padre Luigi Coppari (missionario da molti anni in Benin), si sono riunite un centinaio di persone tra parenti, amici e collaboratori delle missioni estere dei Cappuccini, sia nuovi che quelli di vecchia data.

Sono state ricordate alcune tappe della professione religiosa di fra Gabriele, da quando è entrato nei Cappuccini, a quando in Etiopia ha scavato i pozzi per l’approvvigionamento idrico di alcuni villaggi, fino all’organizzazione delle pesche di beneficenza per le giornate missionarie.

È stato sempre considerato la colonna dei vari conventi dove ha vissuto. Adesso in quello di Colpersito di San Severino si prende cura, oltre che della struttura, anche del giardino e dell’orto.

La festa è stata condivisa fraternamente, insieme al suo carissimo amico Giorgio Bianchini di Jesi, collaboratore delle missioni, che festeggiava 80 anni.



Tutti i convenuti si sono ritrovati poi sotto la tensostruttura (post terremoto), spesso utilizzata per il ritrovo degli abitanti della frazione, per un’agape fraterna offerta dai due festeggiati ed egregiamente organizzata grazie alla preziosa collaborazione di alcuni volontari. I partecipanti hanno ricambiato con delle libere offerte e la cifra raccolta è stata devoluta alle opere missionarie.