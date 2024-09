“Borghi Aperti” ha spalancato i cortili di nobili palazzi del centro storico

Palazzo Perucci, palazzo Parteguelfa, altre due corti di via Massarelli e lo straordinario giardino storico monumentale cittadino intitolato a Giuseppe Coletti hanno ospitato la terza edizione dell’iniziativa “Borghi aperti”, promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione “Noi Marche” e la Pro loco.

Tanti i partecipanti, tra cui la famosissima blogger Giulia che segue insieme al buon cibo anche le cose belle da guardare e ammirare.

All’appuntamento era presente, per l’Amministrazione comunale, l’assessore al Turismo e allo Sviluppo dei prodotti locali, Michela Pezzanesi, che ha voluto ringraziare tutti i proprietari delle abitazioni private che hanno aperto le porte dei loro palazzi e concesso di visitare i propri spazi interni, poi la Pro loco, tutti i partecipanti e le aziende agricole che hanno organizzato un’ottima degustazione finale.

Suggestivi gli spazi di palazzo Perucci, edificio del ‘500 che nella prima metà del ‘900 ospitava anche una fabbrica di arnie, come viene ricordato sul cancelletto in ferro battuto d’ingresso; così come quelli di palazzo Parteguelfa, che risale al ‘700 e che appartenne oltre ai nobili signori anche al poeta, letterato, filosofo e critico d’arte Claudio Claudi e che oggi è di proprietà della famiglia Cristini.

Insieme a questi spazi l’ultima edizione di “Borghi aperti” ha poi permesso di conoscere altre due corti interne di straordinarie abitazioni lungo via Massarelli prima di un bel tour al giardino storico cittadino.