Antonio Conte e Fabrizio Castori vincono ‘Premio Scopigno’

Fabrizio Castori vince per la seconda volta il premio Manlio Scopigno come miglior allenatore del campionato di serie B. Lo storico riconoscimento, relativo ovviamente alla scorsa stagione, gli sarà consegnato il 13 settembre in occasione della cerimonia che si terrà presso l’Auditorium della Laga ad Amatrice.

Insieme al “nostro” mister saranno premiati anche altri nomi prestigiosi del calcio italiano, quali Antonio Conte (miglior allenatore della serie A), Paolo Maldini (manager of the year), Antonio Percassi (presidente dell’anno), Romelu Lukaku (migliro giocatore serie A), Davide Frattesi e Samuele Ricci come migliori della B, Roberto Samaden (Inter) come miglior direttore di settore giovanile e Fabrizio Piaccarretta (Roma) miglior allenatore baby.

Per Castori si tratta della seconda volta, come detto. Il premio intitolato all’allenatore che portò lo scudetto a Cagliari (nato in Friuli ma cresciuto a Rieti, dove ha vissuto ed è morto; lì gli è stato intitolato anche lo stadio) è già nella bacheca del trainer marchigiano: lo vinse al termine della straordinaria cavalcata del suo Carpi dalla B alla A.

A settembre cadrà il ventottesimo anniversario della sua scomparsa: Scopigno era nato nel 1925.