Serralta, si ritrovano insieme a 50 anni dal primo giorno di scuola

Si sono ritrovati a 50 anni dal loro primo giorno di scuola elementare. Ed è stata un’emozione unica, anche perché alla festa ha partecipato pure la loro maestra, Anna Maria Paperi.

Protagonisti di questa bellissima “rimpatriata” sono stati gli ex alunni della scuola di Serralta che un tempo si trovava in località Torrone ed era il punto di raccolta di tanti bambini e bambine della zona.

“Allora eravamo in 11, ma oggi siamo rimasti in 9 purtroppo, a causa di due lutti che hanno colpito la nostra classe – racconta Sergio Sparvoli, uno dei promotori dell’iniziativa -. C’è da dire anche che di anni, dal primo giorno di scuola insieme, ne sono passati 51… Abbiamo festeggiato il traguardo con un anno di ritardo per poter essere tutti…”.

Una di loro, infatti, vive in Messico: è Anna Maria Servili, la cui famiglia abita a Collicelli. Quest’anno è tornata a San Severino per stare un po’ con la mamma e il fratelli, così la “classe” ha pensato bene di ritrovarsi di nuovo dopo tanto tempo. Ma non sui banchi di scuola, bensì a tavola per una cena carica di aneddoti e divertenti battute.

Però, prima della cena al ristorante pizzeria LK Ristoro, non poteva mancare una messa in suffragio di chi non c’è più… L’ha celebrata padre Luciano Genga nel santuario di San Pacifico, presenti anche i familiari degli ex compagni di classe prematuramente scomparsi. E’ stato un altro momento molto toccante in una giornata piena di ricordi, impreziosita anche dalla partecipazione della maestra Anna Maria Paperi, che ha sposato molto volentieri l’iniziativa.