Passa la “Tirreno-Adriatico”: strada “361” chiusa per un’ora

Passaggio “settempedano” lunedì 15 marzo per la 56esima edizione della Tirreno Adriatico. La corsa dei due mari, per quella che sarà la 6° tappa da Castelraimondo a Lido di Fermo, transiterà in città lungo la “variante”. La carovana sportiva, provenendo dal territorio di Gagliole, proseguirà in direzione Passo di Treia, Macerata, San Claudio, Morrovalle, Monte San Giusto, Montegranaro, Fermo e infine Lido di Fermo.

In considerazione del transito dei ciclisti impegnati nella gara, ma anche delle auto di servizio e dei mezzi d’appoggio, il Comando della Polizia locale del Comune di San Severino comunica che dalle ore 11.40 alle 12.40 circa il transito lungo la strada 361 “Septempedana” sarà completamente interdetto a chiunque.

La sospensione della circolazione avrà ovviamente la durata strettamente necessaria al passaggio. Durante questo lasso di tempo sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia. Inoltre sarà fatto obbligo a chiunque di non attraversare la strada.

Viste le restrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, infine, si ricorda che il pubblico non potrà assistere alla competizione.