Calcetto: il Serralta sfiora l’impresa con la capolista (2-3)

Un Serralta battagliero, grintoso e mai domo sfiora l’impresa contro la capolista Nuova Ottrano. Finisce 3-2 per gli ospiti una gara combattuta e rimasta sempre in bilico. Gialloblù che avrebbero potuto fermare la corsa dei primi della classe se in pieno recupero Nardi fosse riuscito a realizzare il pari che sarebbe stato meritato. Il Serralta, pur con assenze pesanti, ha saputo opporre fiera resistenza ad avversari più forti lottando su ogni pallone senza mai mollare anche quando i filottranesi si sono portati in vantaggio a metà secondo tempo. Molte indicazioni positive, dunque, per Falsetti e i suoi che ora devono concentrarsi per l’ultimo fondamentale impegno della regular season, partita che deciderà il destino del Serralta. L’ultima giornata in programma nel prossimo fine settimana darà il verdetto per la lotta salvezza, traguardo che interessa i gialloblù che dovranno evitare la pericolosa coda dei play out. Obiettivo dunque vincere in trasferta il derby contro il Borgorosso Tolentino (ultimo con 12 punti ma in lotta per evitare la retrocessione diretta) puntando anche sullo scontro diretto fra le altre due squadre in corsa per salvarsi (Fabriano, 26 punti, contro il Sarnano, a quota 25 insieme proprio al Serralta).

Cronaca

Per l’ultima partita casalinga della stagione il Serralta riceve la capolista Nuova Ottrano. Pronostico che sembra chiuso visto il valore dell’avversario che lotta per salire di categoria, ma i locali non partono battuti e pensano al colpaccio che porterebbe punti pesantissimi per l’obiettivo salvezza. L’inizio di match è equilibrato con le due squadre che si equivalgono poi la parità è rotta dal Filottrano che al 15’ passa in vantaggio: parata di Vignati su tiro di Carnevali con Galeazzo lesto a mettere dentro la respinta del portiere. La risposta gialloblù è immediata e sessanta secondi dopo ecco il pari di Nardi che, dopo aver vinto un rimpallo, realizza con un preciso rasoterra. Parità che resiste due minuti perché Panella, dopo aver colpito un palo nell’azione precedente, è abile nel mettere in porta con un tiro a mezza altezza. Nel finale di tempo due buoni interventi dei portieri: prima Belfiore ferma in uscita Chinigioli; poi Vignati para su Carnevali. L’avvio di secondo tempo del Serralta è buono e promettente. Al 6’ Nardi effettua una grande girata con Belfiore bravissimo nel dire di no. Al minuto 11 bella azione personale di Moscoloni che viene rintuzzata dal portiere ospite. Il pareggio è nell’aria e arriva puntuale al 14’. Gran tiro da destra di Piccinini che vede Chinigioli andare a chiudere sul secondo palo per un tocco ravvicinato che si infila sotto la traversa. La Nuova Ottrano dimostra di saper soffrire e colpire al momento opportuno. Così, dopo il montante colto da Galeazzo, al 17’ arriva il gol che decide il match. Enorme chance per il Serralta di portarsi in vantaggio che non viene sfruttata e sul capovolgimento di fronte con tre passaggi gli ospiti giungono alla conclusione vincente di Carnevali per il 2-3. Finale di partita ancora in equilibrio con tentativi da ambo le parti, ma il risultato non cambierà più anche se all’ultimo secondo i gialloblù sfiorano il 3-3. Nardi viene servito davanti alla porta e conclude di sinistro trovando però l’opposizione di Belfiore che con il corpo chiude lo specchio e ribatte mantenendo così tre preziosi punti per la propria squadra che vede il traguardo del campionato sempre più vicino. Per il Serralta, invece, rammarico e un po’ di delusione per aver mancato un risultato importante in questa sfida, ma quella fondamentale sarà in casa del Borgorosso(venerdì 8 aprile) che metterà in palio la salvezza diretta.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Moscoloni, Bardho, Chinigioli, Palazzesi, Nardi, Gashi, Malandra. All. Falsetti

Roberto Pellegrino