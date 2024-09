Lettera aperta su Padre Giuseppe Zampa: da Lima ci scrive la pronipote Laura Huaman

Pubblichiamo una bellissima lettera aperta di Laura Huaman, la pronipote di Padre Giuseppe Zampa. Ce la manda da Lima, dove vive, ed è stata proprio lei il “motore” principale per arrivare alla riscoperta di questo grande personaggio.

“Per me è una grande gioia che voi ricordiate, anche quest’anno, il mio prozio Giuseppe Zampa Renzi, religioso, che fin da giovane abbracciò la dottrina della chiesa cattolica e seppe mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, con amore, gioia e fermezza.

Il suo desiderio di servire i più bisognosi lo portò nelle terre americane e a concentrare il suo servizio sull’istruzione dell’infanzia abbandonata, carente di educazione, pilastro fondamentale per la dignità dell’essere umano. Per questo crea le “Scuole di Cristo”, speranza per tutti gli emarginati, dalla società d’allora fino ad oggi.

In tutto questo percorso non posso fare a meno di citare l’affiancamento del fratello minore, il mio bisnonno Gennaro Zampa Renzi, con cui condivideva le sue esperienze in America.

In quel periodo Gennaro arriva in Perù e ha una figlia di nome Laura, mia nonna, che ha lasciato orfana all’età di 7 anni. Lei mi raccontava sempre che suo padre l’avrebbe portata in Italia per conoscere la sua famiglia, ma questo non è mai accaduto perché Gennaro, purtroppo, è morto giovane.

Ricordo che mio padre Ruben parlava dell’Italia e di suo nonno Gennaro sempre con il desiderio di conoscere qualcosa in più della sua famiglia, quindi mio padre provò a comunicare tramite fax con la famiglia Zampa in Italia ma non ottenne risposte.

Passati gli anni, con la scomparsa dei miei nonni e i miei genitori, nacque in me il desiderio di conoscere meglio i miei antenati per raccontare ai miei figli la storia della nostra famiglia.

Così iniziarono le mie ricerche che durarono anni.

Mi sono messa in contatto con diversi Comuni italiani, ho cercato negli archivi dei Comuni del Perù, nell’arcivescovado di Lima, nell’ordine francescano di Lima. Il tutto aiutandomi con Internet. In Bolivia ho ottenuto la spedizione della biografia di Giuseppe Zampa ed è lì che ho scoperto in modo approfondito la sua vita e la sua grande opera. Ho trovato notizie su aneddoti familiari e foto d’epoca.

Attraverso la mia ricerca sono arrivata alla commemorazione del 100° anniversario della nascita di Giuseppe Zampa. Ho scoperto che gli era stato intitolato un viale di San Severino Marche, era stata posta una targa commemorativa sulla facciata della Chiesa di Sant’Antonio Abate, a Castel San Pietro. Ho saputo anche che, nel 1988, Papa Giovanni Paolo II lo ha ricordato per il suo grande lavoro pastorale in Bolivia.

È così che, nel febbraio del 2023, ho trovato la pagina Facebook della Comunanza di Castel San Pietro. Ho mandato un messaggio a cui ha risposto Edoardo Lucarelli ed ho potuto conoscere lui e il fratello Federico, presidente della Comunanza, potendo raccontare la storia della mia famiglia e dimostrare con i documenti tutto ciò che ci riguarda.

Sono venuta a conoscenza delle manifestazioni dello scorso anno con le quali si rendeva omaggio al mio prozio e, nella speranza, un giorno, di venire in Italia per conoscere il paese dei miei antenati, ho partecipato, via Skype, alla bellissima serata-evento organizzata al Feronia di San Severino dedicata a Padre Giuseppe Zampa, il “benefattore tra gli ultimi”.

Vorrei concludere con le parole della mia bis-bisnonna Teresa Renzi nell’anno 1889, quando Giuseppe dice ai suoi genitori che vuole diventare un religioso. Davide, sorpreso, tace. Mentre Teresa dice: “Non possiamo negare a Dio ciò che ci chiede, e questo figlio sarà il nostro onore e quello del nostro popolo”. Per questo oggi celebriamo i 151 anni del nostro amato Padre Giuseppe Zampa Renzi.

A nome della mia famiglia, vorrei ringraziarvi tutti. Un forte abbraccio”.