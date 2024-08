L’avvocato Paolo Gattafoni è il nuovo presidente del Cosmari

Mercoledì 28 agosto si è riunita l’Assemblea dei Comuni soci del Cosmari. Erano presenti sindaci o loro delegati rappresentanti il 93,96% delle quote societarie. A presiedere la seduta è stato il presidente uscente Massimo Rogante, presenti i componenti del CdA Giuseppe Giampaoli, Silvia Sbriccoli e Manuele Pierantoni.

In apertura di seduta è stata trattata quale punto aggiunto all’ordine del giorno, su richiesta del Comune di Macerata, una comunicazione riguardante la realizzazione del nuovo Impianto di digestione anaerobica per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata di Rsu e della Fos. Nello specifico i sindaci sono stati informati sui vari pareri degli enti preposti al rilascio delle diverse autorizzazioni.

Successivamente si è provveduto alla nomina dei componenti dell’Organo di amministrazione.

Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, ha ringraziato il presidente Rogante e i componenti del CdA per il loro lavoro svolto e ha comunicato l’intento di cambiare la consuetudine che la parte politica che ottiene il presidente lasci alla controparte la maggioranza dei consiglieri del Consiglio di amministrazione, oltre al vicepresidente. Quindi maggioranza del CdA e presidenza al centrodestra che governa il maggior numero dei Comuni maceratesi. Questa proposta non è stata accettata dal centrosinistra come annunciato dal sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, che ha anche anticipato il voto contrario. Dello stesso parere anche il sindaco di Treia, Franco Capponi, che nel suo intervento ha evidenziando varie criticità e i ritardi che stanno interessando lo stesso Cosmari e ha confermato il voto contrario anche delle amministrazioni civiche.

Pure il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli, ha annunciato il proprio voto contrario. Nel suo intervento il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha ricordato il suo impegno e la sua proposta che non è stata accettata e quindi ha annunciato la sua astensione.

Il sindaco di Pievetorina, Alessandro Gentilucci, ha richiamato i primi cittadini alla responsabilità, rivendicando insieme a 20 colleghi un rappresentante per le zone montane.

Quindi il sindaco di Civitanova si è detto dispiaciuto del mancato accordo e ha precisato che l’intento del centrodestra è quello di dare la giusta rappresentatività agli elettori e quindi ai cittadini. La proposta è stata quella, come previsto dallo statuto, per un CdA composto da tre membri con la possibilità di ampliare con ulteriori due componenti riservati al centrosinistra e alle liste civiche.

Successivamente sono stati proposti come nuovi membri Paolo Gattafoni quale presidente e Alfredo Mancinelli (geometra di Recanati) e Sandra Gentili (responsabile della Confartigianato, pensionata, ex assessore del Comune di Camerino) come componenti.

Questo l’esito delle votazioni.

Hanno votato a favore Bolognola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castel Sant’Angelo sul Nera, Cingoli, Civitanova, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Macerata, Matelica, Montecavallo, Morrovalle, Muccia, Pievetorina, Pioraco, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Ussita, Valfornace,

Hanno votato contro Apiro, Caldarola, Colmurano, Loro Piceno, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Pollenza, Porto Recanati, Treia.

Si sono astenuti Appignano, Cessapalombo, Mogliano, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, Tolentino, Urbisaglia.

Favorevoli 66.14%; contrari 17,44%; astenuti 10,37%.

Nominati anche i componenti dell’Organo di controllo. A maggioranza sono stati eletti Franco Errico presidente, Sabrina Ponziani ed Elisa Antonelli. I supplenti sono Stefano Belardinelli e Giuseppe Eleuteri.

All’unanimità sono stati confermati le indennità e i rimborsi spese ai componenti dell’organo di Amministrazione e ai componenti dell’Organo di controllo. Rinviati tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

Paolo Gattafoni, avvocato, sposato con una figlia, vive a Potenza Picena dove ha ricoperto la carica di consigliere comunale e successivamente di presidente del Consiglio comunale. Ha fatto parte del CdA del Cosmari sotto la presidenza di Marco Graziano Ciurlanti. È stato membro della giunta esecutiva della Confservizi Cispel ed è stato socio della Fondazione Carima. Docente per i corsi di formazione imprendere per la Confartigianato Marche.