Colpersito in festa per i novant’anni di fra Gabriele Carloni

Passata da pochi giorni la ricorrenza del Perdono di Assisi, il convento dei frati cappuccini di Colpersito ha vissuto altri momenti di emozione e fraterna amicizia grazie alla festa di compleanno di fra Gabriele Carloni, che ieri – sabato 10 agosto – ha compiuto 90 anni.

I suoi confratelli e gli amici dell’Ofs (Ordine francescano secolare) gli hanno organizzato una festicciola a sorpresa, con torta, candeline e immancabile regalino utile per la vita in convento. Lui, ormai da tempo, è il fedele custode della struttura di San Severino, dove padre Pietro Maranesi dirige il Centro di esperienza e formazione francescana. Oltre alla preghiera e ai compiti legati alla sua professione religiosa, fra Gabriele è preziosissimo in mille faccende e, a dispetto della propria età, si prende cura ogni giorno dell’orto e del giardino di Colpersito: un luogo ameno, in cui – fra l’altro – ha fatto tappa quest’anno pure il festival “RisorgiMarche” regalando un’altra “chicca” agli amanti della musica e della natura.

Oggi, domenica 11 agosto, seconda parte della festa di compleanno, diciamo… quella ufficiale… con la celebrazione della messa presieduta da fra Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati minori cappuccini delle Marche. E’ seguito poi il pranzo in refettorio, cui hanno partecipanto anche i familiari di fra Gabriele e il sindaco Rosa Piermattei, che ha portato il saluto dell’intera comunità.