Lo scorso anno a San Severino il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli

Alessandro Giuli è il nuovo ministro della Cultura del Governo Meloni. Nato a Roma il 27 settembre del 1975, è un giornalista, opinionista e scrittore di saggi; inoltre dal 23 novembre del 2022 è presidente della Fondazione che gestisce il Museo Maxxi di Roma. In questa veste lo scorso novembre Alessandro Giuli venne a San Severino per visitare il MaRec, il Museo dell’arte recuperata che la Diocesi ha realizzato nel palazzo vescovile.

In quella occasione si parlava di nuove strategie integrate di sviluppo culturale, economico e sociale per la rigenerazione dei centri maggiormente colpiti dal terremoto del 2016 ed erano presenti molti sindaci del cratere assieme al Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli. Con loro pure monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino, nonché l’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi e il sindaco di San Severino Rosa Piermattei.

“E’ particolarmente significativo questo incontro al MaRec – disse Giuli – perché questo progetto di recupero rende fruibili opere d’arte meravigliose in attesa che tornino nelle chiese per le quali sono state create. Le Marche, del resto, come tutta l’area dell’Appennino centrale, sono ricche di un patrimonio culturale diffuso da recuperare, proteggere, valorizzare. E’ importante essere oggi, insieme ai sindaci e al Commissario Castelli, in questo territorio che ha puntato proprio sull’arte, sulla cultura, sulla rigenerazione urbana per rinascere. il MAXXI è onorato di mettere a disposizione le sue esperienze e competenze per contribuire a questa rinascita e a riattivare la vita nei luoghi colpiti dal sisma”.