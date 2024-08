In piazza le musiche da Oscar con l’orchestra di fiati “Insieme per gli Altri”

“Musiche da Oscar e non solo…” è il titolo della serata evento che l’orchestra di fiati “Insieme per gli Altri”, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, porterà in scena nella bella cornice di Piazza del Popolo sabato 10 agosto (ingresso gratuito).

L’iniziativa, promossa con la collaborazione del Comune e della Pro loco, farà risuonare le musiche della colonna sonora della solidarietà.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” nasce da un gruppo di artisti che condividono l’esperienza del fare musica come elemento aggregante, motivo di socializzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni, mossi, soprattutto, dalla voglia di mettersi a disposizione degli altri.

Consapevole, come diceva Niccolò Tommaseo, che l’arte del beneficiare è più importante di ogni arte bella, l’orchestra favorisce sempre raccolte di fondi per enti di beneficenza in concomitanza con i propri concerti destinando i ricavati anche ad associazioni no profit e organizzazioni di volontariato.

Nel corso delle sue esibizioni la formazione, che può arrivare a unire circa cinquanta musicisti, propone un repertorio che spazia dai brani di famosi film a successi intramontabili del blues e del jazz ma anche note rock e pop e pezzi di compositori contemporanei.