Emergenza Covid: 8 progetti del Comune contro la povertà educativa

Otto progetti nati e pensati per spingere la povertà educativa un po’ più in là. Sono quelli realizzati, tra settembre e dicembre dello scorso anno, dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune in attuazione di quanto previsto dal Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (“Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”).

I progetti hanno coinvolto giovani e associazioni del territorio nella realizzazione di numerose iniziative che hanno offerto alle famiglie interessanti opportunità educative e ricreative al fine di contrastare la dilagante povertà educativa, conseguenza della situazione pandemica nella didattica scolastica indirizzata a giovani e giovanissimi.

E’ così che bambini e ragazzi sono stati impegnati in diverse proposte, tra cui quelle per un primo contatto con la musica che, promosse dall’Accademia Feronia, hanno portato a scoprire dei veri e propri talenti; oppure quelle che hanno permesso agli studenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di realizzare un audiolibro, grazie all’aiuto degli insegnanti Shura Yuzzelli e Diego Prosperi, seguendo un corso di disegno creativo e di lettura espressiva.

E ancora: quelle del laboratorio di archeologia didattica con lezioni di scavo, restauro, pittura e ceramica ovvero quelle delle “Mille storie e una valigia” curate dall’associazione Sognalibro con incontri e letture destinate ai bimbi con le loro mamme e i papà.

Tra gli interessanti progetti anche quello che ha offerto supporto a chi doveva semplicemente fare i compiti mettendo a disposizione anche un’aula computer, nonché i laboratori di pittura e musica, presso il Centro San Paolo dove, insieme al doposcuola, i più piccoli hanno avuto anche occasioni di gioco e svago con attività ludiche, sia all’esterno che all’interno. Senza dimenticare quello che ha insegnato ai bambini dai 6 ai 10 anni di età a scrivere con una migliore grafia grazie alle speciali lezioni di Lorenzo Paciaroni, un vero artista della bella scrittura, il quale ha liberato la creatività dei ragazzi coinvolgendoli in tante attività di comunicazione visiva, disegni grafici oltre che nell’uso di tanti programmi digitali.