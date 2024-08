Apiro: dal 9 al 15 agosto c’è “Terranostra”, il festival internazionale del folclore

Dal 9 al 15 agosto si tiene ad Apiro la 51esima edizione di “Terranostra”, il Festival internazionale del folclore organizzato da Comune e associazione Urbanitas.

La rassegna vede protagonisti quest’anno i gruppi provenienti da Serbia (Talija Art Company), Martinica (Compagnie de danse Pom’Kanel), Perù (Asociacio cultural C.I.D.A.N. “Mi Perù”), Kazakistan (Tugan Zher), Kenya (Fopack music and dance Ensemble), Corea del Sud (Enyul Talchum), oltre all’Associazione culturale e folcloristica Urbanitas di Apiro.

L’anteprima

Come tradizione, il festival ha un’anteprima: giovedì 8 agosto, nell’ex pista di pattinaggio (ore 21.30), c’è il concerto di Davide Van De Sfroos, cantautore laghèe per eccellenza, che presenta i brani storici della sua trentennale carriera e le canzoni del nuovo disco “Manoglia”.

Il programma

Venerdì 9 agosto si comincia con la cerimonia di apertura durante la quale vengono presentati ufficialmente i gruppi ospiti che, sul palco, offrono un assaggio del proprio folclore.

Sabato 10 agosto si esibiscono i gruppi di Perù e Kenya, mentre domenica 11 è la volta delle formazioni di Corea del Sud e Serbia. Infine, lunedì 12 il palco è tutto per i gruppi di Kazakistan e Martinica.

Poi mercoledì 13 agosto si svolge la Festa paesana: una serata imperdibile per sentirsi davvero in mezzo al mondo, grazie a musica, balli e cucina tipica dei gruppi ospiti lungo le vie del centro di Apiro. Ospiti dell’iniziativa i “P-Funking Band” per uno street show che culminerà in un energico e coinvolgente concerto (ore 22.30).

Quindi, mercoledì 14 agosto ecco il Galà del folclore, lo spettacolo magico del festival in cui tutti i gruppi ospiti e l’Urbanitas presenteranno il meglio del loro repertorio.

Da ultimo, giovedì 15 agosto, è in programma la Giornata conclusiva: alle 10 la messa in piazza, con musiche e canti sacri dei gruppi ospiti; a seguire la sfilata per le vie del paese; alle 17 lo scambio dei doni fra le delegazioni e successivamente lo spettacolo del Minigruppo Urbanitas nell’ex pista di pattinaggio. Chiuderà la festa la band di Jerry Nardi con il “Family Show” (ore 22).

Le serate sono ospitate dal rinnovato impianto del pattinaggio, con inizio alle 21.30. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets (www.ciaotickets.com).

Eventi e attività

Il festival viene accompagnato, come sempre, da molte iniziative collaterali. Dal 9 al 14 agosto c’è “Walkabout promonade” per scoprire a piedi il territorio; dal 9 al 15 agosto torna “Art&Terra”, la mostra mercato di artigianato artistico ed enogastronomia; nei giorni 10, 11 e 12 agosto viene data l’occasione di conoscere più a fondo, fuori dal palco, gli artisti della rassegna grazie a “Terranostra incontra”: una serie di conversazioni tra esperienze, curiosità e tradizioni popolari (in piazza Baldini, ore 18). Ci sono poi le degustazioni guidate di vini in collaborazione con l’Ais Marche, “I vini di Terranostra” (10, 11 e 12 agosto, in piazza Baldini, alle ore 19), mentre all’interno del teatro Mestica sono visitabili – dal 9 al 15 agosto – la mostra di pittura “L’armonia dei colori” allestita dal maestro Marco Franchini e la mostra fotografica di Gianluca Scalpelli, “Il paesaggio e l’uomo”, dedicata alla Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.