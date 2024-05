Raduno Fiat 500 in piazza con oltre 300 equipaggi partecipanti

Oltre 300 equipaggi al via per la 27esima edizione del raduno di “nonnine” di casa Fiat organizzato dal rinnovato Gruppo Amatori 500, presieduto da Gianpaolo Coccettini, il quale raccoglie il “testimone” dall’infaticabile Giovanni Cavallini, alla guida del sodalizio per lunghissimo tempo.

L’appuntamento, una due giorni all’insegna della passione per i motori ma anche dello stare insieme, ha visto arrivare in città gruppi e appassionati di 500 provenienti da molte regioni che hanno così movimentato le strutture turistiche e ricettive settempedane.

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a portare a San Severino equipaggi giunti da tutt’Italia”, ha detto il neo eletto presidente Coccettini.

Con la 27esima edizione il gruppo Amatori 500 San Severino ha inaugurato anche la sua nuova sede in via Lorenzo d’Alessandro, nei locali dell’ex discoteca e sala da ballo “Onda Blu”, che diviene così un luogo di aggregazione per tutti gli appassionati delle mitiche utilitarie di casa Fiat.